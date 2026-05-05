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Jornadas formativas en la comisaría de Vigo para abordar el plan de igualdad en la Policía Nacional

El acto, que será inaugurado por el comisario Luis Hombreiro, ha sido organizado por el sindicato JUPOL

Las jornadas se celebrarán en la comisaría de Vigo.

Las jornadas se celebrarán en la comisaría de Vigo. / FdV

R.V.

Vigo

La Comisaría de Vigo acogerá este miércoles 6 de mayo unas jornadas de igualdad organizadas por el sindicato policial JUPOL con el objetivo de dar a conocer el Plan Nacional de Igualdad de la Policía Nacional. El encuentro, que se celebrará en el salón de actos entre las 9:00 y las 14:00 horas, reunirá a responsables institucionales y especialistas para abordar los avances y retos en materia de igualdad dentro del cuerpo.

El plan, aprobado a comienzos de 2023 y con una vigencia de cuatro años, se presenta, informa el sindicato, como un instrumento clave para garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres en la Policía Nacional. Incluye un total de 140 medidas estructuradas en ocho ejes y 22 objetivos, centrados en ámbitos como el fomento de la presencia femenina, la conciliación de la vida laboral y familiar y la prevención del acoso laboral y sexual.

Formación en igualdad de genero y prevención de la violencia

Entre sus principales líneas de actuación destacan el impulso de políticas de corresponsabilidad, la formación en igualdad de género para todo el personal y el refuerzo de mecanismos de prevención frente a cualquier forma de violencia o discriminación. El documento fue negociado y consensuado con los sindicatos policiales representativos, lo que, según sus promotores, lo convierte en un hito en el reconocimiento de derechos laborales dentro del cuerpo.

La jornada contará con la participación de la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, quien será la encargada de abrir el acto. El programa incluye ponencias sobre la perspectiva de género en el ámbito laboral, los planes de igualdad en la administración pública y las políticas específicas desarrolladas en la Policía Nacional.

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El acto será inaugurado por el comisario Luis Hombreiro Noriega, mientras que la secretaria regional de Igualdad de Jupol en Galicia, Natalia Feijoo Álvarez, se encargará de la recepción de los asistentes. La iniciativa cuenta con la colaboración de la comisaría de Vigo-Redondela y busca reforzar el compromiso institucional con una policía «más igualitaria e inclusiva».

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