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Los jardines del Pazo de Castrelos volverán a acoger conciertos en verano: estos son los artistas confirmados

Serán los días 5, 12, 19 y 26 de julio, con entrada gratuita

Jardines del Pazo Quiñones de León, en Castrelos.

Jardines del Pazo Quiñones de León, en Castrelos. / Pablo Hernández Gamarra

Borja Melchor

Vigo volverá a acoger este verano conciertos en los jardines del Pazo de Castrelos, justo delante del edificio principal. El alcalde, Abel Caballero, destacó que la iniciativa busca «poner en valor la música» y este escenario, que definió como «excepcional». «Es uno de los grandes pazos de Galicia», añadió. La entrada será gratuita y libre hasta completar el aforo.

El programa repite tras el éxito del año pasado, con «una infinidad» de asistentes. En esta edición, se celebrarán cuatro conciertos seleccionados entre 67 propuestas. Los artistas elegidos son Indala (del vigués Xosé Liz), con música folk y tradicional; la viguesa Marta Vidal, con su álbum de debut, «Augurio», de estilo «pop», según concretó el alcalde.

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También estarán el grupo vigués Maryland, con estilo indie; y Cuerdas Atlánticas, con música clásica que incorpora canciones contemporáneas a través de instrumentos de cuerda. Los conciertos tendrán lugar los domingos del mes de julio a las 12.30 horas. Las citas serán los días 5, 12, 19 y 26 de julio en el entorno del Pazo de Castrelos.

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