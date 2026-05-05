Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida
Fue vista por última vez el 20 de abril
El cuerpo apareció en la Senda Verde esta madrugada, aparentemente sin signos de violencia
SOS Desaparecidos ha confirmado el fallecimiento de la cantante y compositora Seila Álvarez, más conocida en el ámbito de la música local como Seila Esencia. La viguesa de 39 años permanecía en paradero desconocido desde el pasado 20 de abril.
El cadáver apareció esta madrugada en el tramo vigués de la Senda Verde, aparentemente sin signos de violencia, ha detallado la Policía Nacional. El análisis forense determinará la causa de la muerte.
SOS Desaparecidos había activado este lunes la alerta por su desaparición. La entidad recibió varias llamadas de testigos que creían haberlo vista en distintos emplazamientos de la ciudad, en una gasolinera o en las inmediaciones del Alcampo de la Avenida de Madrid, en este caso el pasado 29 de abril.
De profesión auxiliar de enfermería, Seila participó a comienzos del 2015 en un programa musical de TVE llamado 'Hit - La canción', en el que llegó a ser finalista y donde compartió escenario con Marta Sánchez.
Una pieza compuesta por la propia Seila para el espacio televisivo, 'Duermes mientras yo escribo', formó parte incluso del álbum '21 días' de la propia Sánchez y alcanzó gran éxito a nivel nacional.
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