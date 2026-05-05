El exclusivo superyate «SeaDream II» recala en Vigo: más de mil euros por noche

Ventura y SeaDream II coincidieron brevemente en la tarde de este lunes en el puerto de Vigo protagonizando la primera doble escala de mayo. Mientras el Ventura iniciaba la maniobra de salida, arribaba el SeaDream II para pernoctar en Vigo y dar tiempo a sus 64 pasajeros a disfrutar de una prolongada escala que culminará a las 16 horas de este martes según las previsiones.

El Ventura atracó en uno de sus habituales recorridos de una semana de duración desde Southampton del que disfrutan 3.160 cruceristas que además de Vigo visitan Lisboa, Leixões y Cherburgo.

El «Ventura», ayer en Vigo. / Alba Villar

Por su parte, el lujoso SeaDream II llegó en crucero de ocho noches entre Lisboa y Burdeos en el que tras abandonar Vigo continúa a A Coruña, Bilbao y San Juan de Luz. Este buque cumple la función de un súper yate oceánico en el que su adinerada clientela paga precios que superan los mil euros por día de crucero. Volverá a Vigo el 17 de septiembre. Ambos cruceros fueron consignados por la agencia Pérez y Cía.

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El próximo viernes se espera el Costa Diadema.