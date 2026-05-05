A Deputación leva a Vigo «Rosalía Ilustrada», unha exposición con 35 obras que reinterpretan a autora desde a arte gráfica

A mostra, aberta ata o 12 de xuño na sede provincial do Casco Vello, reúne o traballo de 34 artistas galegos nun diálogo entre literatura e creación visual

O conselleiro José López con Luisa Sánchez, Ana Ortiz, Curbela, Miguel Santalices, Anxo Regueira e varios dos artistas participantes. / Alba Villar

R. V.

A sede da Deputación de Pontevedra en Vigo acolle desde este martes a exposición «Rosalía Ilustrada», unha proposta cultural que pon en diálogo a literatura de Rosalía de Castro coa arte visual contemporánea a través de 35 ilustracións orixinais realizadas por 34 artistas galegos e galegas. A mostra poderá visitarse ata o vindeiro 12 de xuño no edificio provincial da rúa Chao, no Casco Vello.

Impulsada pola Fundación Rosalía de Castro, a iniciativa reivindica a permanencia da autora como unha figura central da cultura galega, cunha influencia que supera con moito o ámbito estritamente literario. A exposición parte desa idea: a de Rosalía como unha creadora que segue inspirando novas linguaxes e novos formatos, desde a música ata a ilustración.

Entre os nomes participantes figuran autores e autoras de ampla traxectoria e proxección como Miguelanxo Prado, Luís Davila, Xaquín Marín, Bea Lema, Elga Lamas, Iria Ribadomar, Andrés Meixide, Bea Gregores ou Kiko da Silva, que achegan a súa propia lectura visual dos textos rosalianos. O resultado é un percorrido plural e contemporáneo arredor dunha voz clásica da literatura galega.

Na inauguración estiveron presentes a vicepresidenta da Deputación, Luisa Sánchez; o deputado de Cultura, Jorge Cubela; o conselleiro de Cultura, José López Campos; o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira; e varios dos artistas participantes, entre eles Iria Ribadomar, Bea Gregores, Ánxeles Ferrer e Federico Fernández.

Durante o acto, Luisa Sánchez destacou o valor do traballo compartido entre institucións e creadores para facer posibles este tipo de proxectos. «A cultura constrúese colectivamente, e actos como o de hoxe demostran que cando sumamos esforzos, o resultado é máis rico», afirmou.

A vicepresidenta provincial puxo tamén o foco no propio enfoque da exposición, que definiu como unha ponte entre distintas formas de expresión. «Ofrece un diálogo entre a palabra e a imaxe, entre a tradición e a creación contemporánea», sinalou, antes de subliñar a forza simbólica da autora homenaxeada: «A figura de Rosalía de Castro é unha fonte inesgotable de inspiración, que segue a ser un referente a día de hoxe».

Sánchez aproveitou ademais para reivindicar o papel da sede viguesa da Deputación como espazo cultural aberto á cidadanía. «Quero darvos a benvida a un edificio que non é un mero edificio administrativo; é tamén un espazo aberto á cidadanía e un punto de encontro cultural», indicou.

A mostra poderá visitarse en horario ininterrompido de 09.00 a 20.30 horas e, tras a súa estadía en Vigo, continuará o seu percorrido no Pazo Provincial de Pontevedra.

Con esta exposición, Vigo suma unha nova proposta á súa programación cultural arredor da figura de Rosalía, nun formato que convida non só a reler a autora, senón tamén a mirala doutra maneira: a través dos ollos e das mans dunha ampla nómina de ilustradores que dialogan coa súa obra desde o presente.

