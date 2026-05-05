El Concello de Vigo se desmarca (otra vez) del plan de Xunta y Diputación de Pontevedra para captar vuelos: «En toda España funciona así»

El Concello de Vigo se mantiene al margen del plan de captación de vuelos propuesto por la Xunta financiando la promoción turística en destino, al que se ha sumado con contundencia la Diputación de Pontevedra y con algo más de cautela por ahora la institución provincial de A Coruña. El alcalde vigués, Abel Caballero, volvió a arremeter con dureza contra este planteamiento, asegurando que las compañías aéreas se basan en un modelo de subvenciones.

«En toda España funciona así, sin subvención no vuelan aquí y en todos los aeropuertos. Por eso, es una necedad lo que proponen, no quieren vuelos en Vigo», explica el regidor, molesto también por el recordatorio del conselleiro Diego Calvo de que la Xunta destina 13 millones al año en promoción turística en origen. «Pues no sé en dónde, porque en Vigo no ponen ni un céntimo, lo acaban de decir oficialmente», añadió Caballero.

No tardó en llegar la respuesta de la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, criticando la postura del alcalde vigués «puesto que mientras 25 personas supimos dialogar en un clima de entendimiento para avanzar, ya lo tenemos a él en contra, crispando e intentando reventar cualquier progreso». Sánchez censuró que la representante del Concello de Vigo en la reunión del grupo de conectividad aérea no mencionó en ningún momento algún tipo de subvención e insistió en explorar fórmulas alternativas a negociar con aerolíneas.

Noticias relacionadas

«Es triste que un alcalde no crea en su ciudad y siga anclado en el pasado, es necesario buscar vías alternativas al fracaso evidente de las subvenciones. Nueva York opera a mercado con Santiago gracias a un trabajo promocional y tender puentes», explicó Luisa Sánchez, negando además que la Xunta promocionase aerolíneas con dinero público.