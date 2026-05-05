La comunidad educativa de Vigo vuelve mañana a las calles: manifestación desde Vialia a las 19.00 horas
La enésima reivindicación del curso junta a familias, ANPAS, sindicatos y una decena de colectivos docentes por la «preocupación compartida pola situación que viven os centros educativos galegos»
«A situación é insostible, o actual curso está sendo especialmente duro», alertan
Tras una jornada de huelga, y ya van siete en Vigo, el pasado martes, mañana día 6 de mayo, la comunidad educativa de Vigo y resto de la comunidad vuelve a las calles con veinte movilizaciones simultáneas. En Vigo la salida de esta manifestación saldrá desde Vía Norte con Urzáiz, a la altura de Vialia, a las 19.00 horas y terminará en la farola.
Esta convocatoria, advierten los colectivos convocantes en el que se incluyen las Asembleas de Ensino, Anpas, sindicatos y familias, es una muestra «clara» de la unidad construida a lo largo de este curso entre familias, profesorado y otros sectores implicados en la educación, «que xorde da preocupación compartida pola situación que viven os centros educativos galegos».
Después de las movilizaciones del pasado 25 y el 28 de febrero y de la reciente huelga del profesorado el 28 de abril, «esta mobilización vai un paso máis alá». «As reivindicacións son claras e responden á realidade diaria das aulas, como deficiencias graves nas instalacións de moitos centros, falta de persoal e recursos, recortes que afectan directamente á atención á diversidade e á inclusión real do alumnado, ou unha sobrecarga crecente que recae tanto no profesorado como nas familias», esgrimen. Afirman que el actual curso está siendo «especialmente duro».
La acumulación de problemas estructurales, junto con la falta de «respostas eficaces», sostienen, por parte de la Administración, «está a xerar unha situación insostible nos centros. Non se trata de demandas puntuais nin illadas: estamos ante unha problemática de fondo que require compromiso político e medidas concretas e inmediatas por parte da Consellería». «É necesario traballar da man e xuntas cara accións unitarias e masivas», reiteran los convocantes. «Non aceptamos que se normalicen as carencias nin que se invisibilicen as dificultades que afectan ao día a día do ensino público. A educación é un dereito fundamental e un piar básico da nosa sociedade»
El 6 de mayo, reivindican, a las 19:00, «saímos á rúa por un ensino público forte, inclusivo e con recursos suficientes».
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