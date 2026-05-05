Hasta cinco horas de espera en el PAC de Vigo por la falta de profesionales

Los lunes son días complicados en los servicios de urgencias. Tanto en los hospitalarios como en las extrahospitalarios. Pero el de esta semana en el Punto de Atención Continuada (PAC) fue «un desmadre absoluto». Cuando abrió sus puertas, a las 15 horas, ya había 20 personas esperando, pero llegaron a ser más de medio centenar, que tuvieron que aguardar hasta cinco horas para ser atendido.

¿Que sucedió? La demanda fue muy alta por un cúmulo de factores y a la atención le faltaba uno de los cinco profesionales médicos que debían estar atendiendo el dispositivo. El Área Sanitaria de Vigo alega que no había ningún facultativo disponible para cubrir esta plaza ni otras dos en los PACs de Porriño y Cangas.

Tras el fin de semana, tradicionalmente, los lunes concentran una alta demanda en las urgencias de adultos. Este, especialmente, después de un puente y la huelga médica durante toda la pasada semana.

No hay ninguna patología en especial que justifique una demanda alta, por lo que los profesionales apuntan a que el principal problema es la falta de cobertura de un número importante de las consultas de Medicina de Familia de los centros de salud en horario de tarde. Tres centros de la ciudad tenían autorización de la Dirección del Área Sanitaria de Vigo para que sus profesionales facultativos no atendieran los casos urgentes y derivarlos directamente al PAC ubicado en el centro de Taboada Leal: los de Rúa Cuba, Teis y Pintor Colmeiro. En la tarde del martes estaban en la misma situación.

Coincidió, además, que el PAC de Vigo recibió muchas solicitudes de atención a domicilio, a las que los equipos de enfermería y medicina de los PAC se tienen que desplazar.

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) ha reconocido la necesidad de reforzar al PAC de Vigo con un quinto equipo en las tardes de lunes a jueves. De hecho, incorporó esta plaza como estructural (fija en la plantilla del centro) desde mediados del pasado mes de abril. El problema es que no encuentra profesionales disponibles para cubrirla siempre. No lo hizo el lunes ni este martes, aunque las quejas de los profesionales hicieron que, finalmente, la Dirección enviara un profesional pasadas las 17 horas.

Tampoco encontraron efectivos el lunes para cubrir la plaza de nueva creación con la que se reforzó el PAC de Porriño por las tardes y los domingos todo el día. Y faltó otro en el PAC de Cangas, aunque los mayores problemas de saturación se vivieron en el de Vigo.

La situación estaba algo más relajada este martes, con entre 10 y 12 pacientes aguardando en la puerta a las 15 horas a que abriera el dispositivo y con 22 en la sala de espera a media tarde.

Solución: los MIR que acaban en mayo

La Dirección del Área Sanitaria de Vigo lamenta los problemas que tiene para encontrar profesionales, especialmente, para cubrir las urgencias de Atención Primaria. Espera poder resolver en parte esta situación con los médicos internos residentes (MIR) que concluyen su formación en Medicina de Familiar y Comunitaria a finales del actual mes de mayo.

Representantes de los PAC del área se reúnen estos días con la Dirección para abordar cómo se cubrirán las jornadas del sábado de mañana. Hasta ahora, los PAC que abrían de 8 a 15 horas lo hacían con personal voluntario de los centros de salud y los PAC. A partir del 1 de junio, deberán asumirlo las mermadas plantillas de las urgencias extrahospitalarias, pero seguirán basándose en la voluntariedad.

La situación se complica aún más con la demanda de profesionales de los PAC, que han remitido escritos solicitando también la reducción de su jornada a 35 horas, como el resto de sanitarios. Reprochan que son los únicos a los que no se les ha aplicado ningún ajuste.

Puerta del Cunqueiro

Las urgencias del hospital de Beade también recibieron el lunes un número muy alto de visitas, con 575 de adultos —sin contar las embarazadas—, cuando el récord ronda las 600.