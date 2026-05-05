Se buscan 20 familias de Vigo para acoger a niños y niñas saharauis en verano
La asociación Solidaridade Gallega con el Pueblo Saharaui, a través del programa Vacaciones en Paz, organiza desde hace años estos acogimientos para que los menores puedan evitar las altas temperaturas que se viven en los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental
El programa Vacaciones en Paz busca una veintena de familias en Vigo para acoger a niñas y niños saharauis durante los meses de verano. La asociación Solidaridade Gallega con el Pueblo Saharaui hace un llamamiento de solidaridad a las familias viguesas para que veinte niños y niñas puedan salir de los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental este verano.
En total, la asociación quiere traer a cerca de 300 menores a Galicia (setenta de ellos a Vigo) para que un año más puedan evitar las altas temperaturas que se viven en los campamentos en estas fechas, recibir atención sanitaria y una buena alimentación.
Desde la asociación se hace un llamamiento a la sociedad gallega para que se unan la este tren solidario, que lleva treinta años ayudando a las familias saharauis que viven en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) desde que Marruecos invadió el Sáhara Occidental en el año 1975. A través de Vacaciones en Paz, jóvenes de entre 8 y 12 años pasan dos meses de convivencia junto sus familias acogedoras, con la posibilidad de repetir experiencia durante tres o cuatro veranos.
Todas aquellas familias interesadas en participar en el programa o que quieran más información pueden ponerse en contacto por correo electrónico asociacionsogaps@yahoo.es
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