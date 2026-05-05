Se buscan 20 familias de Vigo para acoger a niños y niñas saharauis en verano

El programa Vacaciones en Paz busca una veintena de familias en Vigo para acoger a niñas y niños saharauis durante los meses de verano. La asociación Solidaridade Gallega con el Pueblo Saharaui hace un llamamiento de solidaridad a las familias viguesas para que veinte niños y niñas puedan salir de los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental este verano.

En total, la asociación quiere traer a cerca de 300 menores a Galicia (setenta de ellos a Vigo) para que un año más puedan evitar las altas temperaturas que se viven en los campamentos en estas fechas, recibir atención sanitaria y una buena alimentación.

Desde la asociación se hace un llamamiento a la sociedad gallega para que se unan la este tren solidario, que lleva treinta años ayudando a las familias saharauis que viven en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) desde que Marruecos invadió el Sáhara Occidental en el año 1975. A través de Vacaciones en Paz, jóvenes de entre 8 y 12 años pasan dos meses de convivencia junto sus familias acogedoras, con la posibilidad de repetir experiencia durante tres o cuatro veranos.

Todas aquellas familias interesadas en participar en el programa o que quieran más información pueden ponerse en contacto por correo electrónico asociacionsogaps@yahoo.es