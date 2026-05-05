Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicosAlza precios construcciónZBE VigoGrupo ProfandCierre pistas atletismo VigoBorja IglesiasSeila Esencia desaparecida
instagramlinkedin

Se buscan 20 familias de Vigo para acoger a niños y niñas saharauis en verano

La asociación Solidaridade Gallega con el Pueblo Saharaui, a través del programa Vacaciones en Paz, organiza desde hace años estos acogimientos para que los menores puedan evitar las altas temperaturas que se viven en los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental

Edición pasada del programa «Vacaciones en Paz» en Vigo.

Edición pasada del programa «Vacaciones en Paz» en Vigo. / FdV

Elena Villanueva

El programa Vacaciones en Paz busca una veintena de familias en Vigo para acoger a niñas y niños saharauis durante los meses de verano. La asociación Solidaridade Gallega con el Pueblo Saharaui hace un llamamiento de solidaridad a las familias viguesas para que veinte niños y niñas puedan salir de los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental este verano.

En total, la asociación quiere traer a cerca de 300 menores a Galicia (setenta de ellos a Vigo) para que un año más puedan evitar las altas temperaturas que se viven en los campamentos en estas fechas, recibir atención sanitaria y una buena alimentación.

Desde la asociación se hace un llamamiento a la sociedad gallega para que se unan la este tren solidario, que lleva treinta años ayudando a las familias saharauis que viven en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) desde que Marruecos invadió el Sáhara Occidental en el año 1975. A través de Vacaciones en Paz, jóvenes de entre 8 y 12 años pasan dos meses de convivencia junto sus familias acogedoras, con la posibilidad de repetir experiencia durante tres o cuatro veranos.

Noticias relacionadas y más

Todas aquellas familias interesadas en participar en el programa o que quieran más información pueden ponerse en contacto por correo electrónico asociacionsogaps@yahoo.es

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
  2. Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
  3. El negocio redondo de la AP-9: la concesionaria reduce el gasto en conservación de la autopista mientras logra unos beneficios históricos
  4. La lucha de Justine para hacer justicia por su caballo: «Teníamos una conexión especial. Era mi vida»
  5. Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida
  6. Vigo y Galicia estrenan el primer AVE «directo» a Madrid sin paradas en Castilla y León
  7. Dos distritos concentran la mayor parte del aumento poblacional de Vigo: el censo crece en el centro a un ritmo seis veces mayor que en el conjunto de la ciudad
  8. Javier Piñeiro, el vecino de Aldán que perdió las piernas en un accidente en alta mar en 2023, llega a la élite del deporte en paracanoe: «Durante el accidente pensaba que mi hija se quedaba sin padre»

Se buscan 20 familias de Vigo para acoger a niños y niñas saharauis en verano

Se buscan 20 familias de Vigo para acoger a niños y niñas saharauis en verano

La comunidad educativa de Vigo vuelve mañana a las calles: manifestación desde Vialia a las 19.00 horas

La comunidad educativa de Vigo vuelve mañana a las calles: manifestación desde Vialia a las 19.00 horas

Ropa de segunda mano y de autor y complementos en Vigo: regresa el Vintax Market

Vigo volverá a tener 12 playas con bandera azul, manteniéndose sin ella una tercera parte de su arenal más popular

Vigo volverá a tener 12 playas con bandera azul, manteniéndose sin ella una tercera parte de su arenal más popular

Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida

Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida

En-Colectivo inicia la ejecución judicial contra Audasa para que los usuarios de la AP-9 recuperen los peajes cobrados durante las obras de Rande

El exclusivo superyate «SeaDream II» recala en Vigo: más de mil euros por noche

Usuarios del tren en Zamora, con 21 frecuencias diarias de AVE, consideran «innecesaria» la parada en Pontevedra, que tiene seis

Usuarios del tren en Zamora, con 21 frecuencias diarias de AVE, consideran «innecesaria» la parada en Pontevedra, que tiene seis
Tracking Pixel Contents