El BNG de Vigo pide a Caballero que «desista» de las ZBE con multas y refuerce el transporte público

La entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en Vigo, que se prevé este año, está más cerca después de que el Concello aprobase inicialmente este lunes el proyecto de ordenanza, documento que recogerá las condiciones de estas áreas de acceso restringido. Serán cuatro: centro, Praza de Portugal, Bouzas y O Calvario. El BNG local se opone: reclama al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que desista de forma definitiva de su proyecto.

La formación nacionalista vuelve a rechazar el modelo elegido por el Gobierno municipal y apuesta por dar «alternativas reais» al uso del coche particular en lugar de las «prohibicións, sancións e custosos sistemas de videovixilancia». Así lo exigió el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, que tachó de «ordenanza de Schrödinger» la propuesta de ZBE aprobada de forma inicial este pasado lunes.

«O modelo de Caballero restrinxe e ao mesmo tempo permite. Prevé multas, pero non as vai aplicar no inmediato; e deseña uns perímetros con tantas excepcións que a norma vai ser que se poida transitar como até o de agora por eles», cuestionó.

Igrexas denunció «anos de opacidade» durante la tramitación de la ordenanza, tras las negativas del alcalde a convocar los órganos de participación en la materia como los Consejos Sectoriales de Transportes, de Medio Ambiente y de Accesibilidad. «Por que insistir en aplicar un modelo fracasado, inxusto socialmente e que non reduce as emisións. O único que fai é desprazar algúns tráficos a outras rúas?», afeó.

Alternativa a las multas

Desde el BNG reiteraron que «hai alternativa» al modelo de ZBE de Caballero: apostar por una política de movilidad que facilite opciones reales frente al uso del coche particular en toda la ciudad, con más transporte público, más espacios peatonales y facilitando el uso de la bicicleta o de los vehículos de movilidad personal. «Unha alternativa que faga de toda a cidade unha zona de baixas emisións, unha zona de ben estar como defende a Rede de Cidades que Camiñan e que leva anos aplicando Pontevedra con éxito», afirmó Igrexas.

Por este motivo, el portavoz municipal nacionalista llamó a destinar los 5,5 millones de euros «dilapidados en debuxar uns perímetros inxustos e inútiles» a reforzar y mejorar el transporte público. Además, pidió actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, tras cinco años sin revisar, para definir alternativas que reduzcan al mínimo el tráfico en vehículo particular en Vigo.

Vigo Ecodriving 2030

Igrexas cuestionó también el denominado 'Vigo Ecodriving 2030', un «proxecto pantasma» incluido en la ordenanza municipal de las ZBE. Desveló que el propio documento recoge que no se va a destinar ni un solo euro ni dotar de más personal al servicio de tráfico para ponerlo en marcha. En su lugar, defendió la necesidad de medidas que permitan avanzar a Vigo hacia una «mobilidade máis sustentábel, menos ruidosa e contaminante para lograrmos unha cidade moito máis habitábel, verde segura».