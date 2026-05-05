La asociación viguesa Afaga convoca su XII Certamen Literario de Relato Corto

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia (Afaga) abrió el plazo de participación de la XII edición del Certamen Literario de Relato Corto 2026 ‘Nun recuncho da memoria’, que permanecerá activo hasta el próximo 6 de julio y que este año se desarrolla bajo el lema ‘El duelo anticipado’.

En esta edición, la entidad busca ir más allá de una propuesta cultural. Abre un espacio de reflexión sobre el proceso de duelo lento y silencioso que acompaña a las enfermedades neurodegenerativas. El certamen pone el foco en la experiencia de familiares y amigos que acompañan al paciente y que atraviesan emociones como tristeza, cansancio, amor incondicional, culpa, frustración y miedo. Los relatos deberán recoger vivencias cercanas, humanas y honestas que reflejen esta realidad.

El concurso premiará el mejor relato en dos categorías, castellano y gallego. El jurado valorará aspectos como la empatía con la enfermedad, la emotividad, la originalidad y la frescura, así como la caracterización, el estilo, la calidad técnica del lenguaje y la coherencia del mensaje. La entrega de premios tendrá lugar en un acto público previsto para el próximo mes de septiembre.

Los dos relatos ganadores formarán parte de un libro recopilatorio, en papel y formato digital, que Afaga editará con los textos premiados en las últimas ediciones del certamen.

¿Cómo participar?

Podrán participar todas las personas mayores de 16 años. Las obras deberán ser inéditas, originales y escritas sin ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Los trabajos podrán enviarse en formato digital al correo formacion@afaga.com, mediante plica o de forma presencial en la sede de AFAGA, situada en la Avenida Martínez Garrido, 21, en Vigo.

El jurado estará compuesto por un grupo multidisciplinar de profesionales de AFAGA y de otras entidades vinculadas al ámbito del Alzheimer y la cultura. Para más información, la organización propone la consulta de las bases del XII Certamen Literario de Relato Corto 2026 ‘Nun recuncho da memoria’.