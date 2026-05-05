Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gallego con HantavirusMuere Seila EsenciaBanderas AzulesResultados Nueva PescanovaHuelga MédicosVaca de RécordOurensana Lisa Forbes
instagramlinkedin

Literatura

La asociación viguesa Afaga convoca su XII Certamen Literario de Relato Corto

Acepta propuestas hasta el próximo 6 de julio

Interior del local de Afaga, en Martínez Garrido.

Interior del local de Afaga, en Martínez Garrido. / Borja Melchor

Borja Melchor

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia (Afaga) abrió el plazo de participación de la XII edición del Certamen Literario de Relato Corto 2026 ‘Nun recuncho da memoria’, que permanecerá activo hasta el próximo 6 de julio y que este año se desarrolla bajo el lema ‘El duelo anticipado’.

En esta edición, la entidad busca ir más allá de una propuesta cultural. Abre un espacio de reflexión sobre el proceso de duelo lento y silencioso que acompaña a las enfermedades neurodegenerativas. El certamen pone el foco en la experiencia de familiares y amigos que acompañan al paciente y que atraviesan emociones como tristeza, cansancio, amor incondicional, culpa, frustración y miedo. Los relatos deberán recoger vivencias cercanas, humanas y honestas que reflejen esta realidad.

El concurso premiará el mejor relato en dos categorías, castellano y gallego. El jurado valorará aspectos como la empatía con la enfermedad, la emotividad, la originalidad y la frescura, así como la caracterización, el estilo, la calidad técnica del lenguaje y la coherencia del mensaje. La entrega de premios tendrá lugar en un acto público previsto para el próximo mes de septiembre.

Los dos relatos ganadores formarán parte de un libro recopilatorio, en papel y formato digital, que Afaga editará con los textos premiados en las últimas ediciones del certamen.

¿Cómo participar?

Podrán participar todas las personas mayores de 16 años. Las obras deberán ser inéditas, originales y escritas sin ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Los trabajos podrán enviarse en formato digital al correo formacion@afaga.com, mediante plica o de forma presencial en la sede de AFAGA, situada en la Avenida Martínez Garrido, 21, en Vigo.

Noticias relacionadas y más

El jurado estará compuesto por un grupo multidisciplinar de profesionales de AFAGA y de otras entidades vinculadas al ámbito del Alzheimer y la cultura. Para más información, la organización propone la consulta de las bases del XII Certamen Literario de Relato Corto 2026 ‘Nun recuncho da memoria’.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida
  2. Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
  3. Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
  4. El negocio redondo de la AP-9: la concesionaria reduce el gasto en conservación de la autopista mientras logra unos beneficios históricos
  5. La lucha de Justine para hacer justicia por su caballo: «Teníamos una conexión especial. Era mi vida»
  6. Vigo y Galicia estrenan el primer AVE «directo» a Madrid sin paradas en Castilla y León
  7. Dos distritos concentran la mayor parte del aumento poblacional de Vigo: el censo crece en el centro a un ritmo seis veces mayor que en el conjunto de la ciudad
  8. Caballero anuncia el calendario y qué vehículos podrán acceder sin multa a las zonas de bajas emisiones de Vigo

El área sanitaria de Vigo refuerza la higiene de manos tras constatar un alto grado de concienciación entre su personal

La asociación viguesa Afaga convoca su XII Certamen Literario de Relato Corto

La asociación viguesa Afaga convoca su XII Certamen Literario de Relato Corto

La delimitación de las zonas de bajas emisiones de Vigo se quedará en un impacto reducido: la mayoría de servicios públicos están fuera y apenas crecen las calles con restricciones

La delimitación de las zonas de bajas emisiones de Vigo se quedará en un impacto reducido: la mayoría de servicios públicos están fuera y apenas crecen las calles con restricciones

Más músculo inversor para el Concello de Vigo: luz verde definitiva a más de 15 millones de euros

Más músculo inversor para el Concello de Vigo: luz verde definitiva a más de 15 millones de euros

Los jardines del Pazo de Castrelos volverán a acoger conciertos en verano: estos son los artistas confirmados

Los jardines del Pazo de Castrelos volverán a acoger conciertos en verano: estos son los artistas confirmados

El Concello de Vigo se desmarca (otra vez) del plan de Xunta y Diputación de Pontevedra para captar vuelos: «En toda España funciona así»

El Concello de Vigo se desmarca (otra vez) del plan de Xunta y Diputación de Pontevedra para captar vuelos: «En toda España funciona así»

Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida

Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida

Porto do Molle se exhibe ante la delegación internacional de Galicia Biodays como polo biotech del área de Vigo

Tracking Pixel Contents