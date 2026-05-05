El área sanitaria de Vigo refuerza la higiene de manos tras constatar un alto grado de concienciación entre su personal

El área sanitaria de Vigo se suma este 5 de mayo a la conmemoración del Día Mundial de la Higiene de Manos con una campaña centrada en reforzar la prevención de infecciones en el ámbito asistencial, una estrategia que combina sensibilización, formación e investigación y que este año ha tenido además proyección internacional a través de la participación de una especialista viguesa en un seminario de la Organización Mundial da Saúde (OMS).

La jornada se desarrolla bajo el lema «A acción salva vidas» y sirve para recordar la importancia de una práctica sencilla pero decisiva en la seguridad del paciente. Desde el Sergas subrayan que una parte significativa de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, muchas de ellas evitables, puede prevenirse mediante una correcta higiene de manos en los momentos adecuados.

Uno de los principales mensajes de la campaña de este año pone el acento en los llamados momentos «antes de», especialmente relevantes para cortar la transmisión de microorganismos: antes del contacto con el paciente y antes de realizar tareas asépticas, como la manipulación de dispositivos invasivos o la preparación de medicación. El cumplimiento riguroso de esos pasos, remarca el área sanitaria, reduce de manera notable el riesgo de infecciones evitables.

Otro de los puntos destacados de la campaña tiene que ver con la necesidad de eliminar obstáculos que dificultan una correcta desinfección. El Sergas advierte de que el uso de joyas como anillos, pulseras o relojes, así como las uñas largas, postizas o con esmalte deteriorado, favorecen la acumulación de microorganismos y comprometen la eficacia de la higiene de manos. De ahí que se recomiende mantener las manos libres de complementos y con las uñas cortas, limpias y sin esmalte en la práctica asistencial.

Concursos, reconocimiento interno e innovación

Con motivo de esta conmemoración, el área sanitaria ha activado varias iniciativas dirigidas a implicar de manera directa a los profesionales. Entre ellas figura la organización de un concurso de reels, centrado precisamente en el cumplimiento de esos momentos previos, con el objetivo de fomentar la participación mediante formatos más próximos e innovadores.

La jornada sirvió también para reconocer el trabajo de la unidad de Neonatología, distinguida por haber alcanzado el mejor nivel de cumplimiento durante 2025, en una mención con la que el Sergas quiso poner en valor su compromiso con la seguridad de los pacientes más vulnerables.

Uno de los hitos más destacados de esta edición ha sido además la participación de la doctora de la Unidad de Patoloxía Infecciosa, Maite Pérez, en un webinar internacional organizado por la OMS, donde compartió la experiencia del área viguesa en la implantación de medidas para mejorar la adhesión a la higiene de manos. Esa intervención sitúa a Vigo como referente en esta materia en un foro de alcance global.

En paralelo, el área sanitaria mantiene una colaboración con la Universidade de Vigo, concretamente en el ámbito de la enxeñaría de telecomunicacións, para desarrollar una herramienta informática que facilite la formación del personal y contribuya a optimizar los procesos de auditoría en higiene de manos.

Más del 96% reconoce su alta eficacia

La campaña se apoya también en datos internos que reflejan un elevado grado de concienciación entre el personal sanitario. En el marco de esta jornada, el área viguesa está desarrollando un estudio de investigación en el que ya participaron 196 profesionales de distintas categorías y unidades para medir su implicación en esta práctica.

Los resultados apuntan a una amplia aceptación de la higiene de manos como herramienta preventiva. El 91,8% afirma emplear regularmente preparados de base alcohólica y más del 96% considera que la higiene de manos tiene una eficacia alta o muy alta en la prevención de infecciones. Además, más del 90% la percibe como una prioridad alta o muy alta dentro de la organización.

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Entre las medidas señaladas como más eficaces destacan la disponibilidad de soluciones hidroalcohólicas en todos los puntos de atención, la formación continuada, el apoyo de los equipos directivos y la retroalimentación sobre la práctica asistencial.