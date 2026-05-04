Las diputaciones de Pontevedra y A Coruña financiarán junto a la Xunta de Galicia la captación de vuelos

Los aeropuertos gallegos suman dos nuevos apoyos para lograr nuevas rutas después de meses de sangría. La Diputación de Pontevedra y la de A Coruña han anunciado este lunes que se sumarán al plan de ayudas de la Xunta para captar conexiones, aportando financiación para ello. La medida se ha dado a conocer después de la reunión del Grupo de Conectividad Aérea de Galicia celebrada en el aeropuerto de Lavacolla, en Santiago de Compostela.

El modelo propuesto cuenta con el aval de Aena y pasará por la promoción turística en destino, el único permitido a nivel legal en la UE. Por el momento no se especifica el nivel mínimo de frecuencias o plazas por destino, algo que se suele incluir en los pliegos, ni las ciudades o regiones que contarían con conexión directa. Hasta ahora la Xunta de Galicia había comprometido 100.000 euros anuales por ruta, con un máximo de dos por cada aeropuerto.

La principal novedad es el cambio de postura de los entes provinciales, quienes llevaban años sin aportar dinero público en la materia. La vicepresidenta de la Diptuación de Pontevedra, Luisa Sánchez, abogó por esta solución ante el «fracaso evidente» que supusieron las subvenciones hasta la fecha. El pasado 13 de julio el presidente, Luis López, rechazaba esta medida ante el fin de los vuelos a Londres por parte de Ryanair. Sin embargo, en los últimos meses y ante la desaparición de la oferta en rutas y frecuencias, han ido virando su postura para «apoyar» al aeropuerto de Peinador.

Rutas potenciales identificadas por Aena para el aeropuerto de Vigo / Simón Espinosa

Sánchez defendió que las aerolíneas que abran nuevos enlaces desde la terminal olívica podrán acceder a «importantes ventajas» durante el primer año, tomando como base los estudios realizados por Aena. Sin embargo, «a partir del segundo, una vez comprobada la demanda suscitada, será el mercado el que determine si son rentables o no», explicaba. Habitualmente estos contratos tienen una duración de unos tres años para que se consoliden.

La vicepresidenta criticó los más de 10 millones de euros gastados por el Concello de Vigo en la última década que no lograron afianzar ninguna nueva ruta. A su vez, se desmarcó de la propuesta de especialización del Clúster de Turismo y abogó por el potencial de Vigo y las Rías Baixas como destino vacacional y de negocios.

Tono conciliador por todas las partes

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, calificó de «productiva» la reunión celebrada en la capital gallega al sumar a las dos diputaciones al plan que anunció hace dos meses. El hecho de que dos gobiernos de distinto signo —PP al sur y PsdeG y BNG al norte— colaboren podría abrir la puerta a que las de Ourense y Lugo se unan a una iniciativa que evitaría la fuga de viajeros a Asturias y Oporto. Calvo, acompañado por los responsables autonómicos de Mobilidade y Turismo, recordó que ya destinan 13 millones al año a promoción en origen. A su vez, también abre la puerta a firmar convenios de este tipo con los concellos que lo soliciten.

Por parte del gestor aeroportuario estuvo el Director de Datos y Mercado Aeronáutico, Ignacio Biosca, quien destacó el tono constructivo y conciliador de la cita, la segunda con avances desde el pasado otoño. «Vamos avanzando poco a poco, pero con paso firme. Se trata de una maratón y todos los esfuerzos que sumemos juntos serán positivos para los aeropuertos gallegos», destacó.