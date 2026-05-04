Vigo activa el reparto de mapas a cruceristas para llevar el tirón del Puerto al comercio de proximidad

Vigo ha puesto en marcha una nueva campaña de reparto de mapas dirigida a los turistas de crucero con el objetivo de acercar ese flujo de visitantes al comercio y a la hostelería de proximidad. La iniciativa echó a andar este lunes con la llegada del «Ventura», uno de los grandes buques de la temporada, que atracó en la ciudad con más de 4.300 pasajeros a bordo y convirtió el muelle en una puerta de entrada directa al centro urbano.

La acción está promovida por la Asociación de Comerciantes y Hosteleros Zona Náutico y cuenta con cofinanciación de la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta de Galicia. Su finalidad es sencilla, pero estratégica: facilitar al visitante una herramienta útil para moverse por la ciudad y, al mismo tiempo, reforzar la conexión entre la actividad crucerística y el tejido económico más cercano al Puerto.

El arranque de la campaña se produjo con un telón de fondo especialmente favorable para Vigo, que atraviesa una etapa de crecimiento sostenido en el tráfico de cruceros. Durante la presentación, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, puso el acento en la necesidad de proteger una actividad que considera especialmente sensible. «El tráfico de cruceros es muy delicado», advirtió, antes de subrayar que «debemos cuidarlo desde todas las administraciones» y hacerlo además de una manera «sostenible».

Botana recordó que el salto experimentado por Vigo en este ámbito no es menor. Según explicó, la ciudad ha pasado de las 80 escalas registradas en 2024 a las 150 previstas para 2027, mientras que el volumen de pasajeros ha crecido desde los 200.000 hasta los 350.000 que se esperan el próximo año. Son cifras que consolidan a la terminal viguesa como uno de los enclaves con mejor proyección del noroeste peninsular dentro del mercado crucerístico.

Vender Vigo como destino

El presidente portuario vinculó esa evolución a un «cambio de filosofía» en la forma de promocionar la ciudad ante las grandes navieras y operadores turísticos. La estrategia, resumió, pasa por «vender Vigo y las Rías Baixas como destino único», una línea de trabajo que la delegación viguesa lleva defendiendo en foros internacionales como la Seatrade Cruise Global de Miami, la principal feria mundial del sector.

Ese enfoque no busca solo atraer escalas, sino lograr que el crucerista perciba Vigo como algo más que una parada técnica o una excursión de paso. Ahí es donde encaja la campaña de mapas: en la necesidad de traducir el aumento del tráfico marítimo en un beneficio más visible para la ciudad, especialmente para el pequeño comercio y la hostelería del entorno inmediato.

La escala del «Ventura» ofreció una imagen muy gráfica de ese potencial. Miles de pasajeros desembarcando a pocos metros del casco urbano, con capacidad de consumo y tiempo por delante, representan una oportunidad que el comercio local quiere aprovechar mejor. La campaña pretende precisamente facilitar ese tránsito entre el muelle y la ciudad comercial.

Una actividad al alza

El movimiento de cruceros se ha convertido en uno de los vectores más visibles de la actividad del Puerto en los últimos años, en paralelo al refuerzo de la estrategia de promoción exterior y a la mejora de la posición de Vigo en los circuitos atlánticos. La previsión de alcanzar las 150 escalas en 2027 confirma esa tendencia y refuerza la idea de que la ciudad compite ya en otra dimensión dentro del sector.