Estas son las calles que limitarán las cuatro zonas de bajas emisiones de Vigo

El Concello de Vigo ha aprobado inicialmente el proyecto de ordenanza de las zonas de bajas emisiones (ZBE), que serán cuatro: centro, Praza de Portugal, Bouzas y O Calvario. Suman 67,18 hectáreas, equivalentes a unos 100 campos de fútbol, lo que solo supone un 0,6% del total de la superficie del municipio. El alcalde, Abel Caballero, ha concretado qué vehículos podrán acceder sin multas y ha dado los plazos para la implantación de estas áreas. Las calles que las delimitan son las siguientes.

ZBE centro

El perímetro de la ZBE Centro estará delimitado por las siguientes calles: Cánovas del Castillo, de Carral, Victoria, Colón, de Urzaiz, de Magallanes, de Gil, Ronda de Don Bosco, Cachamuiña, Paseo de Granada, Falperra, de Pi i Margall, Llorente, Santa Marta, Conde de Torrecedeira, do Gaitero Ricardo Portela y Avenida de Beiramar.

ZBE Praza de Portugal

El perímetro de la ZBE Plaza Portugal estará delimitado por las siguientes calles: Urzáiz, Lepanto, Alfonso XIII, Uruguai, República Argentina y Cervantes.

ZBE O Calvario

El perímetro de la ZBE O Calvario estará delimitado por las siguientes calles: Jenaro de la Fuente, Avenida Martínez Garrido, Palencia, do Doutor Carracido, José Antela Conde, de Andalucía, de San Roque y Gregorio Espino.

ZBE Bouzas

El perímetro de la ZBE Bouzas estará delimitado por las siguientes calles: Paz Andrade, Eduardo Cabello, Avenida Beiramar, Simancas, Camilo Veiga, Avenida da Atlántida y Casino Martínez.

Calles que delimitan las ZBE. / Concello de Vigo

Los grandes viales, excluidos

Una característica fundamental de las zonas de bajas emisiones de la urbe, obligatorias en municipios de más de 50.000 habitantes —lo fija la Ley de Cambio Climático y Transición Energética por imposición de la Unión Europea—, es que no incluyen ninguna de las carreteras más transitadas por vehículos. Como se puede ver en la infografía que acompaña a esta información, quedan fuera la avenida de Madrid, Beiramar, Gran Vía, Castrelos, Praza de América, Castelao, Praza de España, Arquitecto Antonio Palacios, Martínez Garrido, Gregorio Espino, Aragón, Venezuela, Lepanto, Alfonso XIII, García Barbón, Sanjurjo Badía, la Travesía, Pizarro, la avenida de Europa o Jenaro de la Fuente.