Ricardo Darín traerá a Vigo «Escenas de la vida conyugal», uno de los grandes éxitos del teatro en español

Vigo incorporará este mes de junio uno de los títulos más reconocibles del teatro contemporáneo en español con la llegada de «Escenas de la vida conyugal», la adaptación escénica del universo de Ingmar Bergman protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra. La obra se representará en la ciudad del 17 al 21 de junio, con un total de cinco funciones, en lo que supondrá además la primera actuación de Darín en Vigo.

La cita fue presentada este lunes en un acto en el que el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, enmarcó la llegada del montaje dentro de la estrategia para reforzar el atractivo urbano de Vigo más allá de la temporada alta. «Se trata de una propuesta de primer nivel, uno de los mayores éxitos del teatro contemporáneo en español», afirmó.

La Xunta vincula esta programación a una política de captación de grandes eventos culturales para la ciudad. En esa línea, Merelles defendió que «la programación de eventos culturales de gran formato contribuye a posicionar Vigo como un destino atractivo durante todo el año y para públicos diversos» y subrayó además que «la presencia de figuras de proyección internacional como Ricardo Darín y Andrea Pietra eleva el perfil cultural de la ciudad y refuerza su visibilidad en mercados nacionales e internacionales».

La obra llega a Vigo con el aval de una trayectoria poco común en la escena actual. Estrenada en 2013 en el Teatro Maipo de Buenos Aires, la función ha recorrido países como Argentina, Chile, Uruguay, Perú y España, y en 2026 acumula más de una década de circulación. Según los datos difundidos en la presentación, ha superado las 700 funciones y el millón de espectadores, con entradas agotadas y ampliaciones de aforo en numerosas ciudades.

Sobre el escenario, Darín y Pietra interpretan a Juan y Mariana, una pareja cuya evolución desde el matrimonio hasta el divorcio sirve de hilo conductor para una historia que combina humor y drama con una mirada psicológica intensa sobre la vida en común. La versión está dirigida por Norma Aleandro, otra figura mayor de la escena argentina.

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La parada viguesa se encuadra en una gira de 2026 que incluye también A Coruña, Barcelona, Madrid y Buenos Aires, lo que sitúa a la ciudad dentro de un circuito de primer nivel. Para la Xunta, esa elección no es menor. Merelles recordó que el año pasado el Gobierno gallego destinó cerca de 1,5 millones de euros a eventos vinculados a los Concertos do Xacobeo celebrados en Vigo, y señaló que esa apuesta «se refuerza con iniciativas como esta, orientadas a generar flujo turístico fuera de la temporada alta».