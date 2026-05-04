El Plan Barrios encara una nueva fase en Vigo después de mejorar la eficiencia energética de 400 viviendas

El Concello de Vigo dará continuidad al Plan Barrios después de haber completado ya actuaciones de rehabilitación energética en más de 400 viviendas de la ciudad. Así lo anunció este lunes Abel Caballero durante una visita a los edificios números 2, 4 y 6 de la calle Bueu, en Coia, donde se ejecutaron obras de mejora con una inversión de 550.000 euros.

La intervención permitió actuar sobre 34 viviendas de tres inmuebles levantados en la década de los setenta, en los que se acometieron mejoras en cubiertas, fachadas, ascensores, escaleras y portales. Según trasladó el alcalde, estas actuaciones se enmarcan en el Plan Barrios del Concello, orientado a elevar la eficiencia energética del parque residencial y a mejorar las condiciones de habitabilidad de edificios ya consolidados.

Caballero subrayó durante la visita que esta línea de trabajo tendrá continuidad en los próximos meses. «Esto es parte del programa de vivienda desde el Concello de Vigo con el Gobierno de España», remarcó el regidor, que defendió la utilidad de estas ayudas para transformar inmuebles con carencias energéticas. Más adelante insistió en esa idea al afirmar que «esta forma de actuar permite que viviendas con problemas de eficiencia energética se transformen».

El programa municipal alcanza ya a 12 barrios de la ciudad y cuenta con una dotación de 6,5 millones de euros procedentes de fondos europeos aportados por el Gobierno de España, según los datos ofrecidos por el Concello. En este momento, el plan incluye actuaciones en Coia, San Roque, Casco Vello, Bouzas, Santa Clara, Beiramar, A Salgueira, O Gorxal, Alcalde Lavadores, San Pablo, Canicouva y Escolas Públicas.

La visita a Coia sirvió además para actualizar el estado de los trabajos en marcha. El alcalde indicó que actualmente hay seis edificios de este barrio en proceso de rehabilitación, con un total de 150 viviendas afectadas por obras. En el caso concreto de los inmuebles de la calle Bueu, el Concello detalló que las ayudas cubren el 86% del presupuesto en el número 4, el 68% en el número 2 y el 56% en el número 6.

Caballero avanzó que el gobierno local seguirá recurriendo a este tipo de líneas de apoyo a la rehabilitación y a la eficiencia energética. «El Concello continuará utilizando las ayudas de rehabilitación y de eficiencia energética para hacer que mejore de forma sustancial la vida de numerosas personas», aseguró.