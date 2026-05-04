Luisa Sánchez acusa a Caballero de apropiarse de rehabilitaciones privadas para tapar su falta de vivienda pública

El PP de Vigo ha vuelto a elevar la presión sobre Abel Caballero en materia de vivienda y acusa al alcalde de intentar maquillar con una «foto» su falta de promoción pública municipal. La presidenta de los populares en la ciudad, Luisa Sánchez, reprochó este lunes al regidor que acudiese a unas viviendas particulares ya habitadas en la calle Bueu, en Coia, para presentar como propias unas obras de rehabilitación que, según sostiene, no promueve ni financia el Concello.

La líder de la oposición interpreta esa puesta en escena como un intento de responder al reto que ella misma lanzó la pasada semana, cuando pidió al alcalde que se fotografiase «delante de una sola obra de una vivienda municipal» después de que este asegurase que el Concello está promoviendo más de 700 inmuebles en la ciudad.

Para Sánchez, la imagen difundida por Caballero evidencia precisamente lo contrario. «Sus 19 años de inacción en materia de vivienda le han llevado a hacerse una foto ante pisos que ni están en construcción, ni son municipales, ni el Concello contrata la reforma ni tampoco pone un euro para su rehabilitación porque son todo fondos europeos canalizados por la Xunta de Galicia y el Gobierno de España», afirmó.

La batalla por el relato de la vivienda

La dirigente popular sostiene que el alcalde trata de «tergiversar la realidad» al incorporar a su balance de vivienda unas actuaciones que no son de nueva construcción y que, además, afectan a edificios privados ya ocupados. En concreto, denuncia que dentro de ese «surrealista cómputo» de más de 700 viviendas el gobierno local estaría incluyendo 400 pisos ya habitados y rehabilitados con financiación europea.

Para Sánchez, el problema de fondo no está en mejorar inmuebles existentes, sino en la ausencia de nueva oferta pública que alivie la presión residencial. «Por lo que parece tengo que enfatizar al señor Caballero que el principal problema de la ciudad es el acceso a la vivienda. Y aunque está muy bien reformar viviendas ya habitadas, el gran objetivo es poner nuevas viviendas en el mercado», subrayó.

El PP contrapone esa situación con la actividad de la Xunta en la ciudad. Según recordó la portavoz popular, la Administración autonómica tiene actualmente más de 300 viviendas en fase de ejecución en Vigo, principalmente en Navia, mientras que el balance municipal sigue, a su juicio, en cero. «La realidad en Vigo es que la Xunta de Galicia es la única administración que está construyendo vivienda pública. Tiene más de 300 viviendas en fase de ejecución en nuestra ciudad. El Concello, que al fin ha admitido sus competencias en esta materia, tiene cero», sostuvo.

Navia frente a Esturáns

La crítica popular se apoya también en la evolución del único proyecto de promoción pública impulsado por el Concello, el edificio previsto en Esturáns, con 27 viviendas. El PP recuerda que esa actuación fue anunciada por Caballero hace más de cuatro años y que, pese a haber salido a licitación, todavía no ha sido adjudicada, después de que incluso quedase desierta en una primera ocasión.

Sánchez advierte además de que la acumulación de retrasos en ese expediente pone en riesgo más de un millón de euros de fondos europeos concedidos por la Xunta. En paralelo, remarca que la Administración gallega supera ya las 6.500 viviendas programadas en Vigo, financiadas en su mayoría con fondos propios, tanto en los desarrollos de Navia como en otros ámbitos como Ofimático y Ramón Nieto.

Desde esa comparación, la líder del PP lanzó uno de los mensajes más duros de su intervención. «Si esto sigue así, cuando ponga el primer ladrillo la Xunta ya estará entregando llaves en Navia», concluyó.