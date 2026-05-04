Horizonte 27 trae a Vigo a referentes del emprendimiento para reactivar un gran foro de innovación empresarial

Vigo volverá a sentar a algunos de los nombres más reconocibles del emprendimiento español con la celebración del Congreso Horizonte 27, una cita promovida por AJE Vigo y el sur de Pontevedra con el apoyo del Igape y que aspira a recuperar para la ciudad el formato de gran foro de startups. El encuentro se celebrará el próximo 18 de mayo en el Círculo de Empresarios de Galicia y nace con vocación de continuidad.

La presidenta de la asociación de jóvenes empresarios, Águeda Ubeira, subrayó que el objetivo pasa por consolidar un espacio útil para el tejido emprendedor y para la propia ciudad. «Dar valor no solo a nuestros asociados sino crear un espacio de aprendizaje para Vigo como motor económico y empresarial de Galicia», señaló. En esa misma línea, defendió que la cita quiere ser un lugar para aprender de trayectorias de éxito. «Se trata de un congreso para aprender de los mejores y por eso hemos cuidado mucho nuestro cartel de ponentes apostando por grandes profesionales con ganas de compartir su propia experiencia», añadió.

El congreso está planteado como una jornada intensiva de inspiración, formación y contactos, con un programa que combinará ponencias, talleres especializados y espacios de networking. La intención de la organización es reforzar la red empresarial viguesa y abrir un punto de encuentro entre asociados y no asociados, emprendedores consolidados y nuevos proyectos.

Un cartel con nombres de peso

Entre los ponentes confirmados destacan perfiles que llegan desde ámbitos distintos del emprendimiento, pero con un rasgo común: haber impulsado proyectos con fuerte crecimiento y visibilidad. Uno de ellos es Josep Casas, ex consejero delegado y cofundador de Naturitas, la tienda online de productos naturales y dietéticos que puso en marcha en 2014 y que acabó vendiendo cuatro años después, cuando ya facturaba 60 millones de euros. Tras esa etapa lanzó nuevos proyectos como Food for Joe, centrado en comida premium para perros; Europistachos, con la vista puesta en liderar el mercado de este fruto seco; y Real Ventures, una firma para invertir en startups.

Otra de las voces del congreso será la de Julieta Rueff (2001), emprendedora lisboeta afincada en Barcelona y especializada en marketing, que convirtió una experiencia personal de riesgo en el germen de una empresa de seguridad personal. En apenas un año puso en marcha FlamAid, una startup que ya opera en 12 países y que comercializa dispositivos de protección pasiva con forma de llavero que emiten una alarma sonora conectada con la policía.

El cartel se completa, entre otros, con Manuel Rivera, consejero delegado del Grupo ABC, con sede en Vigo, y promotor de la cadena Oro Express, dedicada a la compraventa de oro y con 80 tiendas repartidas entre España y Portugal. Rivera inició su trayectoria empresarial en 1999 y representa uno de los perfiles de crecimiento sostenido con base local que el congreso quiere poner en valor.

IA, sostenibilidad y logística

Más allá de las intervenciones principales, Horizonte 27 desplegará una serie de talleres centrados en las grandes tendencias que marcarán el desarrollo empresarial en los próximos años. La inteligencia artificial, la logística y la sostenibilidad serán algunos de los ejes temáticos de una programación que pretende combinar visión estratégica con herramientas prácticas.

Noticias relacionadas

La organización busca así que el evento no se limite a una sucesión de relatos de éxito, sino que funcione también como espacio útil para empresas y profesionales que necesitan adaptarse a un entorno de transformación acelerada. El networking será otro de los pilares de la jornada, con el objetivo de favorecer nuevas sinergias y conexiones dentro del ecosistema emprendedor del área de Vigo.