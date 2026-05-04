Un estudio sobre el impacto de los videojuegos en adolescentes, mejor investigación de los MIR de Familia en Vigo
El certamen de trabajos de residentes de Atención Primaria cumple diez años
R. V.
Ocho proyectos desarrollados por residentes de Medicina (MIR) y Enfermería (EIR) de Familia y Comunitaria compitieron este año en la décima edición de los premios de investigación organizados por la Unidad Docente del Área Sanitaria de Vigo y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS).
«¿Cómo afecta el uso de los videojuegos al bienestar psicológico percibido de los adolescentes?». Así se titula el trabajo que se ha alzado como ganador de esta edición. Está firmado por los doctores Laura Centeno, Anxo Corta, Rosalía del Carmen Pino, Senén Prieto, Zaira Santa y Sara Seguín.
La investigación analiza esa relación «de creciente interés sanitario por su incidencia en la salud mental y en los hábitos de vida», destaca el Área Sanitaria de Vigo.
Accésit
El Sergas informa de que el accésit recayó en el proyecto «Utilidad de la ecografía en carótidas y femorales en Atención Primaria en pacientes dislipémicos con un score de riesgo bajo-moderado», de los doctores Alba Goenaga, Raquel Arranz, Estelal Azauestr y María Fernanda Álvarez.
El trabajo explora el uso de la ecografía vascular como herramienta para la detección precoz del riesgo cardiovascular en los centros de salud. Esta línea de investigación está alineada con la prevención de enfermedades como el ictus.
Este certamen está impulsado por la Unidad Docente del Área Sanitaria de Vigo y el Grupo de Investigación en Servicios de Salud (I-Saúde) del IISGS, bajo la coordinación de Ana Clavería. Es la única de Galicia en la que los residentes MIR y EIR desarrollan proyectos completos de investigación que abarcan todas las fases del proceso, desde el diseño hasta la difusión de la investigación.
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