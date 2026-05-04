Encuesta: ¿Quién ganará las elecciones al rectorado de la UVigo?
Las candidaturas de Belén Rubio, Carmen García Mateo y Jacobo Porteiro se la juegan este miércoles en las urnas
El futuro de la Universidade de Vigo (UVigo) se decide este miércoles. Personal docente, investigadores y estudiantes de los campus de Vigo, Pontevedra y Ourense están llamados a las urnas para escoger a la persona que liderará el rectorado durante los próximos seis años. Después de mucho trabajo, debates y propuestas, la campaña de los candidatos llega este lunes a su fin con todo por decidir. Las opciones sobre la mesa son tres: Belén Rubio, de H2040; Carmen García Mateo, de Nós Universidade y Jacobo Porteiro, de ConSenso.
Esta semana será decisiva. Este lunes cierra la campaña electoral, mañana será la protocolaria jornada de reflexión y el miércoles será el día de depositar las papeletas en las urnas que estarán colocadas en las 27 mesas electorales que se compondrán. Los resultados provisionales se conocerán el jueves y los definitivos, por si hubiese alguna reclamación, el próximo miércoles 13 de mayo.
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