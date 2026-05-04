Dos distritos concentran la mayor parte del aumento poblacional de Vigo: el censo crece en el centro a un ritmo seis veces mayor que en el conjunto de la ciudad

Como la gran ciudad que es, Vigo esconde también en sus más de 109 kilómetros cuadrados diferentes realidades que, al analizar la evolución de los distintos indicadores del término municipal en su conjunto, no todos los vecinos se puedan sentir aludidos. Es el caso, por ejemplo, de la evolución demográfica desde la salida de la pandemia del covid, un virus que supuso también un duro golpe al padrón vigués, que a 1 de enero de 2022 llegó a marcar poco más de 292.300 habitantes. A partir de ahí, ya con la normalidad instalada, el registro oficial de habitantes que maneja el Instituto Galego de Estatística (IGE) ha ido creciendo hasta situarse a 1 de enero de 2025 muy cerca de los 296.000 vecinos, pero ese incremento tiene muchos matices, puesto que son principalmente los distritos 1 y 2 los que absorben la mayor parte de la subida, con el centro y el Casco Vello creciendo a un ritmo seis veces mayor que la media de la ciudad.

Así lo recoge la última actualización del «Panorama dos sete grandes concellos» divulgado por el IGE, que sitúa en casi un 6,7% el alza de habitantes en buena parte del barrio histórico y el centro de la urbe, con picos especialmente notables en la sección que comprende manzanas entre Areal, Serafín Avendaño y Rosalía de Castro, entre Churruca, Uruguay y Alfonso y la práctica totalidad de la parte baja del Casco Vello, que incrementaron su población en tres años un 16,3%, un 11,6% y un 10%, respectivamente.

En el distrito 2, por su parte, la subida desde 2022 se acerca al 4%, un ámbito en el que ha cogido un especial protagonismo todo el entorno de Vialia, cuya puesta en marcha ha supuesto un auténtico revulsivo para barrios como el de Fátima, donde el entorno de la iglesia ha pasado de contar con poco más de un millar de vecinos a dispararse un 59,1% hasta rozar los 1.700. Los ascensos son también espectaculares en las proximidades del pazo de San Roque, con una subida del 30,4%, mientras que diferentes secciones del barrio de Casablanca, en los alrededores de la Gran Vía, crecieron entre el 10 y el 18%.

Completan los distritos vigueses al alza en población el tres, que abarca desde parte de la Gran Vía en el tramo de bajada hacia praza de América, praza de Independencia o Camelias y López Mora. Aquí, la subida es ligeramente superior a la media del conjunto de Vigo, situándose en 1,18%. Mientras, el incremento es algo más elevado en el distrito 5, donde se sitúan parroquias y barrios como A Salgueira, Castrelos, Matamá o Balaídos y que presenta una subida del 2,4%.

Mientras, la situación permanece más o menos estable en zonas de la ciudad como Teis, Travesía de Vigo y O Calvario, sin registrar apenas variaciones, que sí se notan, aunque a la baja, en los puntos más alejados del casco urbano como pueden ser el distrito 8 (Valadares, Sárdoma, Bembrive o Beade), que se ha dejado en los últimos años más del 2% de sus habitantes, así como el distrito 4 (Bouzas, Coia o Balaídos) o el 9 (el más pegado a la franja costera que va desde Alcabre a Saiáns.

Densidad

Según los datos que maneja el IGE, la densidad de población media de la ciudad de Vigo se sitúa en 27,12 habitantes por kilómetro cuadrado, aunque con casos radicalmente opuestos. Por distritos, el más denso es el 3, con el indicador situado tras el incremento poblacional de los últimos años en 250 habitantes/km2, mientras que en el ámbito del ensanche, se reduce ligeramente la concentración de vecinos a 203 vecinos/km2, bajando todavía más en Casco Vello y centro, hasta los 165. En el otro extremo se sitúa el distrito que abarca parroquias como Valadares, Sárdoma, Bembrive o Beade, con una extensión mayúscula que sitúa la densidad de población en menos de cinco habitantes por kilómetro cuadrado.

Yendo todavía más al detalle, los puntos más densos de la ciudad si se analiza el desglose por secciones censales del IGE se sitúan entre Travesía de Vigo y Aragón y Marqués de Valterra y Torrecedeira, donde se superan con claridad los 700 habitantes/km2.