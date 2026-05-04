Patrimonio industrial
Diez asociaciones piden que la nave de Alfageme, en Vigo, acoja un centro de interpretación de la industria del mar
Proponen que haya «memoria obreira, arquivo e usos culturais vivos» y que sean parte del relato «as extraballadoras e extraballadores»
La plataforma Beiramar da Xente, formada por 10 asociaciones vecinales y sociales de Vigo, propone que se dé vida en la nave en desuso desde hace años de Bernardo Alfageme, entre Tomás A. Alonso y Beiramar, un centro de interpretación activo de la industria del mar, «con memoria obreira, arquivo e usos culturais vivos, no que as propias extraballadoras e extraballadores sexan parte do relato, non un problema a resolver». «Un espazo integrado no barrio, non un decorado para un novo barrio residencial», resume.
Lanza esta petición después de conocerse las intenciones de un grupo de promotores de comprar Alfageme «por 20 millóns de euros para desenvolver 240 vivendas». «Simultaneamente, 119 extraballadoras e extraballadores reclaman unha débeda de máis dunha década. E a nave histórica queda con uso público por decidir», lamenta antes de señalar que «o pagamento ás traballadoras non pode depender dunha operación inmobiliaria»: «Vincúlalo á aprobación dun proxecto é utilizalo como argumento de peche do debate».
Traslada que «a nova proposta baixa de doce a cinco plantas». «O esquema é o mesmo: desenvolvemento residencial privado, nave histórica cedida ao público sen uso definido, sen modelo de xestión, sen financiamento garantido. Non é unha alternativa. É a mesma operación con menos metros. Alfageme non é un edificio illado. É parte dun sistema que inclúe La Artística, Fribesa e o eixo de Jacinto Benavente. Conservar un corpo mentres desaparece o conxunto non é protección patrimonial. É decorado», afea.
«Orgullo, non nostalxia»
Beiramar da Xente apunta que, durante dos semanas, presentó «en nove espazos da cidade o traballo de solicitude de catalogación BIC do patrimonio industrial de Vigo», con «mesas redondas, proxeccións, charlas técnicas e dous roteiros guiados polo patrimonio da conserva, do frío e de Alfageme». «Nos roteiros, quen camiñou connosco polas naves de Alfageme e polo eixo de Jacinto Benavente dixo algo que non esperabamos escoitar con tanta claridade: que agora entende mellor o seu barrio e quen é», indica.
Añade que, gracias a esta actividad, los vecinos sienten «orgullo real pola capacidade industrial que fixo de Vigo o que é». «Non nostalxia, orgullo. O tipo de sentimento que xorde cando alguén descobre que a súa cidade fixo cousas extraordinarias e que esa historia está aínda en pé, aínda que ninguén a conte. Mentres tanto, Sacco foi derrubada sen inventario nin protección. A Xunta excluíu o sistema industrial de Jacinto Benavente do Catálogo do Litoral. E hoxe anúnciase a operación sobre Alfageme», concluye.
Suscríbete para seguir leyendo
- Consternación en Cuntis y Vilagarcía por la muerte del profesor Enrique Portela a los 37 años
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- Vende 4 pisos en 2022 y exige que se los devuelvan porque ahora son más caros
- El negocio redondo de la AP-9: la concesionaria reduce el gasto en conservación de la autopista mientras logra unos beneficios históricos
- La lucha de Justine para hacer justicia por su caballo: «Teníamos una conexión especial. Era mi vida»
- Vigo y Galicia estrenan el primer AVE «directo» a Madrid sin paradas en Castilla y León
- El hospital Meixoeiro de Vigo trata con toxina botulínica a 560 pacientes con espasticidad y usa ya la crioablación en casos seleccionados
- Muere Gabi Ben Modo, símbolo del Teucro y referente del balonmano gallego