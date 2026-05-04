Despliegue policial y de bomberos por una amenaza de precipitarse desde las torres de García Barbón

Un gran despliegue de bomberos y policía causó sobresalto y expectación este mediodía en García Barbón, en el entorno de las Torres Ífer. A las 12.30, el 112 recibió la solicitud por parte los servicios sanitarios de la intervención de las fuerzas del orden a la altura del número 64 de la avenida.

Efectivos policiales fueron requeridos para la apertura de la puerta de una vivienda ante la negativa de su morador de ingresar de forma voluntaria en el centro psiquiátrico pese a la orden judicial.

La persona se negaba a abrir la puerta y amenazó con precipitarse a la vía pública, lo que obligó al cuerpo de Bombeiros de Vigo a desplegar una colchoneta hinchable de grandes dimensiones para mitigar una posible caída.

Frente a las Torres Ífer se congregaron tres camiones de bomberos, dos coches de la Policía Nacional, otro de la Policía Local y una ambulancia de Soporte Vital Básico.

Finalmente, los agentes lograron acceder a la vivienda y no se registraron heridos.

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El incidente causó gran expectación entre vecinos y transeúntes, sorprendidos por el despliegue de la gran neumática antisuicidios de los bomberos, que se colocó al pie de las escaleras de la torre próxima a La Metalúrgica.