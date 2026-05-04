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La delincuencia juvenil en el área de Vigo: récord de menores condenados y a más de una pena

La asociación viguesa Arela, encargada de la gestión de las penas en régimen abierto para adolescentes, atendió en 2025 a 261 menores expedientados para cumplir 332 medidas judiciales, las cifras más altas de sus estadísticas

La reincidencia se sitúa ya en el 14,5% de los menores

Un grupo de adolescentes a la salida de su centro educativo, en imagen de archivo.

Un grupo de adolescentes a la salida de su centro educativo, en imagen de archivo. / David Zorrakino - Europa Press

Elena Villanueva

Una menor que acosó a otra por hablar con su novio, un adolescente que cogió sin permiso el coche de su padre y golpeó a tres turismos aparcados, dos compañeros que rompieron varios dientes de otro de un golpe, un residente en un centro de acogimiento que para tratar de fugarse empujó a una educadora... Todos estos casos tuvieron como castigo penal medidas de libertad vigilada, obligación de someterse a tratamiento psiquiátrico/psicológico para control de su comportamiento disocial o programas de prevención de la violencia y sustancias tóxicas.

CIEMA

De su ejecución en todo el área de Vigo se encarga la Asociación Arela, que en el último año ha tenido bastante más trabajo del normal. Y es que atendiendo a las memorias de este servicio, denominado CIEMA, publicadas por el colectivo con sede en Lavadores, Vigo, 2025 batió todos los récord, tanto de menores infractores atendidos como de medidas judiciales impuestas y ejecutadas.

Así, según los datos relativos a este pasado año, Arela atendió a 261 adolescentes que había cometido algún delito y fueron condenados a penas cuyo cumplimiento no requiere de un centro cerrado, es decir, pueden realizarse sin el internamiento del menor. La cifra es la más alta desde que hay datos disponibles, concretamente desde 2014. Ya el año anterior, en la memoria de 2024, se recogía un alto volumen de menores expedientados, 254, cifra que se ha superado en este pasado 2025.

Medidas impuestas

Con respecto a las medidas impuestas por el juzgado de Menores de Pontevedra, fueron 332 las ejecutadas, la cifra también más alta de cuanto hay registros. Atendiendo al número de menores condenados (recordemos, 261), estos fueron castigados con más de una medida previsiblemente por la comisión de más de un delito.

Reincidencia

En cuanto a la reincidencia, el porcentaje también es sensiblemente superior a ejercicios anteriores. Según se desprende de esta memoria de Arela, en 2025, el 14,5% de los adolescentes atendidos reincidieron en su conducta delictiva.

Noticias relacionadas y más

El trabajo de Arela se centra, junto a la propia ejecución de los mandatos judiciales, de trabajar con el menor para evitar de futura comisión de nuevos delitos. El «fomento de mayores niveles de responsabilidad, autonomía personal y la no reincidencia, mediante la intervención educativa, integral e individualizada, con adolescentes, chicos y chicas en conflicto social, contando con la cooperación de todos los agentes sociales y de la familia» son los pilares que rige en la asociación, tal y como explican en su memoria.

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