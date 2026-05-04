Cinco empresas optan a construir la incubadora de alta tecnología en López Mora

El futuro «hub» tecnológico de Vigo en López Mora está un poco más cerca de ser realidad. El pasado 28 de abril, finalizó el plazo de presentación de ofertas para optar a la adjudicación de la contratación de las obras de reforma del edificio 4 del conjunto edificatorio situado entre las calles López Mora y Tomás A. Alonso, destinado a la incubadora de alta tecnología de impulso al sector TIC en Vigo (startTIC). Cinco empresas aspiran a ejecutar esta actuación, presupuestada en más de 5,7 millones de euros.

Tres firman han presentado candidatura por separado: Civis Global, Oreco Balgón, y Vías y Construcciones. Otras dos se han postulado en unión temporal de empresas (UTE): Constructora San José con Prace, Servicios y Obras. La incubadora será gestionada por la Zona Franca, Gradiant y la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía de Arousa. El interior del edificio ha sido demolido para dar paso a la nueva obra.

Cartel con detalles de la actuación previa de demolición. / Marta G. Brea

Este es el primer paso para la transformación del antiguo complejo informático de Caixanova entre Tomás Alonso, Arquitecto Pérez Bellas y López Mora. Se reformarán cuatro edificios. Se trata de una ambiciosa actuación presupuestada en más de 52 millones de euros que pretende convertir unas instalaciones sin uso en el centro tecnológico «más relevante de Galicia», bautizado como «VgoTIC Global Hub».

Ayuda condicionada

La decisión de empezar por la reforma de este inmueble no es casualidad. Se ha tenido que tramitar por la vía de urgencia para acortar plazos, porque la puesta en marcha de la incubadora está ligada a la concesión de una subvención de fondos europeos que cubrirá el 60% del presupuesto.

La ayuda está condicionada a que el proyecto esté en funcionamiento, como muy tarde, en octubre de 2027, lo que obliga a tener finalizadas las obras a principios del segundo trimestre del próximo año, porque tras su conclusión todavía quedará pendiente dotar el edificio de toda la equipación técnica, suministro e instalación de mobiliario necesarios para su puesta en marcha.