Cierre de campaña en la UVigo: tardeo, música en directo y encuentros hasta última hora

Recta final para pedir el voto. Los tres candidatos al Rectorado de la UVigo agotan las últimas horas de la campaña antes de la jornada de reflexión y la cita con las urnas de este miércoles. Carmen García Mateo, Jacobo Porteiro y Belén Rubio celebraron sus últimos actos en el campus de Vigo para insistir en sus propuestas y celebrar de forma más distendida el trabajo realizado esta semanas junto a sus equipos y simpatizantes.

La Charanga Nova Jomada amenizó el tardeo de Carmen García Mateo en Miralles. / Pedro Mina

La líder de Nós Universidade mantuvo dos encuentros por la mañana en Ciencias Jurídicas y Biología. Y optó por cerrar su campaña con un tardeo en la plaza Miralles en el que no faltó la música y la animación de la Charanga Nova Jomada, de Salceda de Caselas. Incluso hubo un flashmob al compás de «A saia da Carolina» para conformar la letra C, el símbolo de la candidatura.

Carmen García Mateo dirigió unas palabras a la comunidad universitaria y agradeció el trabajo de las más de 150 personas implicadas en la elaboración de su programa de gobierno, así como del equipo con el concurre a las elecciones, al que se refirió como «o meu dream team».

García Mateo, con asistentes a su cierre de campaña. / Pedro Mina

Tras 41 actos celebrados en los tres campus, García Mateo dice haber encontrado «xente cansa de sentirse invisible», pero también «esperanza». Y aunque agradeció el talento y el fair play de los otros dos candidatos, no dudó en recordar que Rubio supone la continuidad del actual gobierno y Porteiro formaba parte de él «ata hai ben pouco». Así que animó al centenar de asistentes a bailar, reflexionar y a no equivocarse de papeleta el miércoles. «É tempo de que esta universidade teña unha reitora», exclamó.

Por su parte, el aspirante al Rectorado por ConSenso, se reunió con el PTXAS y tuvo un acto en la Escuela de Minas y Energía tras el que despidió la campaña «en casa», en Ingeniería Industrial, cuyo salón de actos reunió a más de un centenar de personas.

Porteiro y su equipo celebraron el fin de campaña en el vestíbulo de Industriales. / Alba Villar

Porteiro explicó sus propuestas para transformar la UVigo en una institución «máis moderna, máis aberta e preparada para os retos de futuro» y detalló algunas de las propuestas que más están gustando a la comunidad universitaria como un portal único para que los usuarios accedan a trámites, información o notificaciones, la regulación del teletrabajo y la flexibilidad horaria, el apoyo a los grupos de investigación en la captación y gestión de proyectos, la apertura de una Casa do Estudante en cada campus para fomentar la convivencia o un sistema de incentivos para los trabajadores.

Como broche final y en tono más informal, Porteiro brindó con sus compañeros de equipo en el vestíbulo, donde los asistentes pudieron disfrutar de música en directo mientras muchos de ellos lucían el gorro azul con el lema de la candidatura, «Re-Imaxina a UVigo».

Más de un centenar de personas asistieron al acto de ConSenso en Industriales. / Alba Villar

La candidata de H2040 y actuar vicerrectora de Investigación apuró la agenda hasta el último momento para reunirse con los estudiantes de la residencia O Castro de As Lagoas-Marcosende ya que la conexión con los alumnos ha sido un gran hándicap durante toda la campaña. Belén Rubio reconoce su «preocupación» por su baja participación en los actos organizados durante las dos últimas semanas y realizó este último intento para acercarse a los universitarios y explicarles, entre otras medidas, sus propuestas de alojamiento y vivienda para los tres campus.

Belén Rubio, durante el acto celebrado en Filología y Traducción. / Alba Villar

Por la mañana también convocó sus últimos actos en Económicas y en Filología y Traducción, donde contó con la presencia del actual rector, Manuel Reigosa.

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A 48 horas de la cita con las urnas, Rubio defendió haber realizado una campaña con «contenido» y «compromiso» y subrayó su experiencia institucional frente a otras acciones de sus rivales que buscan «o efectismo ou o rédito electoral». Indicó que lidera un programa «sen IA nin prompts ocultos», en referencia a García Mateo, y que incluye medidas realistas y no «infografías irreais», aludiendo a las propuestas para humanizar los campus de Porteiro.