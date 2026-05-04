Caballero anuncia el calendario y qué vehículos podrán acceder sin multa a las zonas de bajas emisiones de Vigo

Se acerca la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en Vigo, que se prevé este año, según avanzó el alcalde, Abel Caballero, en una entrevista a FARO. El Concello aprobó inicialmente el proyecto de ordenanza, documento que recogerá las condiciones de estas áreas de acceso restringido. Serán cuatro: centro, Praza de Portugal, Bouzas y O Calvario. Suman 67,18 hectáreas, equivalentes a unos 100 campos de fútbol, lo que solo supone un 0,6% del total de la superficie del municipio. Y, entre los detalles aportados por el regidor en un audio remitido a los medios de comunicación, destacan las exenciones.

Según indicó el alcalde, a partir de ahora, se abre el plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos municipales. Una vez analizadas, se formulará la propuesta de aprobación inicial, que será elevada al pleno para su debate y votación. Tras este trámite, la ordenanza será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra (BOPP), lo que dará paso a la apertura de un periodo de 30 días de exposición pública y presentación de alegaciones por parte de la ciudadanía. En caso de que se registren alegaciones, estas serán estudiadas y resueltas antes de llevar el texto de nuevo al pleno para su aprobación definitiva.

Tendrán permitido el acceso los vehículos domiciliados en alguna de estas zonas en el Registro de Vehículos de la DGT y que figuren de alta en el padrón del impuesto de vehículos de tracción mecánica (rodaje), así como los vehículos de personas empadronadas en dichas áreas. También podrán acceder los vehículos adscritos a una actividad económica indicados por empresas y autónomos cuya actividad se ejerza en un local situado dentro de las zonas de bajas emisiones, además de los destinados al transporte de personas titulares del distintivo de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Las zonas de bajas emisiones de Vigo. / Concello de Vigo

A estos se suman los vehículos adscritos a servicios públicos esenciales como Policía, Bomberos, Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o servicios sanitarios. La regulación incluye asimismo a motos, ciclomotores y vehículos de tres ruedas en horario de 7.00 a 22.00 horas, vehículos de movilidad personal y aquellos que tengan la condición legal de históricos. También tendrán acceso los vehículos de administraciones públicas y contratistas que presten servicios como transporte colectivo, limpieza, recogida de residuos o mantenimiento de vías públicas y zonas verdes, así como los vehículos industriales debidamente rotulados de empresas que actúen en servicios de urgencia para el suministro de agua, gas, electricidad o telecomunicaciones.

Podrán circular igualmente los autobuses que den servicio a establecimientos o instituciones ubicados en estas zonas, los taxis y los vehículos de turismo de arrendamiento con conductor. Se permite además la entrada a vehículos de empresas y profesionales que presten servicios o realicen entregas y recogidas de suministros, así como a aquellos que dispongan de plazas de aparcamiento de particulares o accedan a talleres de reparación.

El listado contempla también los vehículos necesarios para la realización de ocupaciones y actos en la vía pública autorizados por el Concello, así como aquellos que accedan a las zonas de bajas emisiones para acudir a servicios públicos de salud o para dejar y recoger alumnado de educación infantil, primaria y secundaria cuando así lo requieran sus necesidades. Del mismo modo, se autoriza el acceso a vehículos de personas trabajadoras en establecimientos situados en estas zonas con horario nocturno, cuando su jornada se desarrolle entre las 00.00 y las 7.30 horas.

En el caso del resto de vehículos, únicamente podrán acceder para estacionar en aparcamientos de uso público o privado, en zonas de estacionamiento limitado y controlado en superficie mediante parquímetros o en reservas de estacionamiento situadas dentro de las zonas de bajas emisiones. Entre los ejemplos contemplados, figura el acceso a reservas de estacionamiento hotelero exclusivamente para la actividad de control y salida de clientes.

Además, se incorporan las alegaciones relativas al horario de carga y descarga, que se ajusta a los horarios establecidos en la vigente ordenanza. De este modo, el Concello subraya que habrá una cierta continuidad en la actividad y circulación de vehículos que necesiten entrar en las Zonas de Bajas Emisiones. «Lo que hacemos es evitar el tránsito, pero el acceso está garantizado», apostilló el alcalde.

Tres fases de implantación

El establecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones se estructura en tres fases diferenciadas, con una duración de dos años en las dos primeras y carácter indefinido en la tercera. La primera fase comenzará el día de entrada en vigor de la ordenanza y se aplicará únicamente a los vehículos sin distintivo ambiental. En una segunda fase, las restricciones afectarán tanto a los vehículos sin distintivo como a aquellos con distintivo B, mientras que la tercera ampliará la limitación también a los vehículos con distintivo C.

Sanciones

Una vez entre en vigor la ordenanza, el Concello iniciará un periodo informativo durante el cual se enviarán comunicaciones a las personas titulares de los vehículos detectados en las Zonas de Bajas Emisiones para que conozcan la nueva normativa. Durante este tiempo, no se impondrán sanciones, con el objetivo de facilitar la adaptación progresiva a las nuevas condiciones de acceso.

El incumplimiento de la ordenanza en las Zonas de Bajas Emisiones será constitutivo de infracción en los casos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Tráfico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015. Esta conducta está tipificada como infracción grave y conlleva una sanción de 200 euros.

El importe total del proyecto de implantación por parte del Concello asciende a 5.452.100 euros, de los cuales 4.055.281 euros proceden del Gobierno de España a través de los fondos europeos Next Generation EU.