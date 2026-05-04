Buscan a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida
La mujer fue vista por última vez el 20 de abril
Cualquier tipo de información sobre su localización puede trasladarse mediante el teléfono 868 286 726 o el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es
Se busca a la cantante y compositora Seila Álvarez, más conocida en el ámbito de la música local como Seila Esencia, una viguesa de 39 años que permanece en paradero desconocido desde hace dos semanas. La plataforma SOS Desaparecidos ha emitido este lunes la alerta a través de sus canales de comunicación.
Seila mide 1,61 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo castaño y los ojos marrones. Fue vista por última vez el pasado 20 de abril.
De profesión auxiliar de enfermería, Seila participó a comienzos del 2015 en un programa musical de TVE llamado 'Hit - La canción', en el que llegó a ser finalista y donde compartió escenario con Marta Sánchez.
Una pieza compuesta por la propia Seila para el espacio televisivo, 'Duermes mientras yo escribo', formó parte incluso del álbum '21 días' de la propia Sánchez y alcanzó gran éxito a nivel nacional.
Cualquier tipo de información sobre su localización puede trasladarse mediante el teléfono 868 286 726 o el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.
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