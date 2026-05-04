La Brincadeira llenará Bouzas de música, recreación histórica y 140 puestos de artesanía y gastronomía

Bouzas volverá a retroceder en el tiempo este fin de semana con una nueva edición de A Brincadeira, la fiesta histórica que rememora la liberación de las tropas napoleónicas y que este año reforzará su perfil musical, familiar y participativo. La programación arrancará el viernes por la tarde y se prolongará hasta el domingo 10 de mayo, con el barrio convertido de nuevo en un gran escenario de época entre representaciones, trajes, oficios tradicionales y animación continua en la calle.

La gran novedad de esta 18ª edición será precisamente la extensión del ambiente festivo a todo Bouzas. Los grupos de animación y música recorrerán de forma continuada distintas zonas del barrio para crear una atmósfera más dinámica y envolvente. En total, la organización ha programado más de 40 actuaciones a lo largo del fin de semana y ha previsto la instalación de 140 puestos de artesanía y gastronomía tradicional, repartidos por varios puntos del recinto festivo.

La presentación de la cita corrió hoy a cargo de Abel Caballero, acompañado por Vanesa Domínguez, presidenta de la Asociación de Amigos da Historia de Bouzas, y por la concejala de Turismo, María Lago. El alcalde puso en valor la consolidación de la fiesta y aseguró que «a lo largo de estos dieciocho años, A Brincadeira ha logrado convertirse en una referencia tan importante», al tiempo que felicitó a la organización por haber sido capaz de «recuperar una tradición y una forma de atraer visitantes a Bouzas a través de esta fiesta».

Caballero recordó además que esta celebración forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística del casco histórico de la villa de Bouzas, una iniciativa vinculada a los fondos Next Generation EU captados por el Concello. Y subrayó el valor simbólico del episodio histórico que da sentido a la fiesta. En referencia a la representación principal, insistió en que «enfatizamos poco que la primera derrota de Napoleón, que conquistó toda Europa, fue aquí, en Vigo».

Programación

La programación se articulará en varios espacios. En la zona de la iglesia, junto a la Praia do Adro, se habilitará un entorno orientado al disfrute familiar, con taller infantil y un área dedicada a la divulgación de oficios tradicionales como cestería, talla de vidrio, creación de instrumentos musicales, zuequería o artesanía en piedra.

La Alameda se transformará en la llamada Alameda de los aprendices, con un espacio de 70 metros cuadrados dedicado a juegos tradicionales y talleres participativos de escritura antigua, alfarería, tapicería, pintura, acuñación de moneda o lacrado. Será uno de los puntos pensados para que el público no solo observe, sino que se implique en el ambiente de la fiesta.

Otro de los focos principales estará en el escenario de la playa, donde se desarrollará la representación histórica sobre el papel de Bouzas y Vigo en la expulsión de las tropas francesas. La escenificación se dividirá en dos actos: el primero tendrá lugar el sábado y el segundo el domingo a las 18.30 horas, con una duración de unos 40 minutos cada uno.

Concurso de trajes de época

El programa incluye también la cuarta edición del Concurso de Trajes de Época, prevista para el domingo en el entorno de la iglesia a las 13.00 horas, con premios para los tres mejores grupos y para los dos mejores participantes individuales.

La organización ha incorporado además mejoras en la acogida del público, con nuevos espacios dotados de mesas y bancos de madera, y reforzará el perfil inclusivo de la cita. El viernes por la tarde se celebrarán juegos adaptados para personas con movilidad reducida y también un taller para niñas y niños, disponible hasta las 20.00 horas, con la intención de favorecer la participación intergeneracional.

El alcalde resumió el espíritu de la edición de este año con una invitación abierta a la ciudad: «Será una fiesta magnífica e invitamos a todo Vigo a que venga a Bouzas a disfrutar de una fiesta de época excepcional». Bouzas volverá así a hacer de su historia un acontecimiento colectivo, con más música, más calle y más barrio.