El BNG pide un acuerdo gallego frente al convenio estatal de las grandes cadenas de comercio

El BNG ha reclamado a la Xunta que promueva un acuerdo marco gallego frente a la «ameaza» que, a su juicio, representa el futuro convenio estatal de las grandes cadenas del comercio textil y del calzado. La formación nacionalista ha registrado iniciativas en el Parlamento gallego para pedir que el Gobierno autonómico se reúna con las centrales sindicales que están en huelga y articule mecanismos que permitan blindar en Galicia las condiciones laborales recogidas en los actuales convenios provinciales.

La diputada del Bloque en la Cámara gallega, Carmela González, trasladó este lunes en Vigo el respaldo del BNG a las reivindicaciones de las trabajadoras durante un encuentro con la secretaria nacional de CIG-Servizos, Transi Fernández, y con delegadas sindicales del sector. Allí cargó con dureza contra el preacuerdo alcanzado en Madrid entre la patronal ARTE y los sindicatos CCOO y Fetico.

«O acordo negociado en Madrid vai supoñer un recorte de dereitos e unha maior precariedade nas condicións laborais», advirtió González.

El mejor convenio provincial, en riesgo

El Bloque sostiene que la implantación de un convenio estatal afectaría en Galicia a unas 40.000 personas trabajadoras, pese a que en la comunidad existen actualmente marcos provinciales que considera «moi consolidados». En el caso de Pontevedra, la formación subraya además que se trata del convenio con las mejores condiciones de todo el sector en el Estado.

Para el BNG, la aplicación del nuevo texto estatal se traducirá en una congelación salarial de facto, en peores condiciones para las nuevas incorporaciones y en recortes en ámbitos especialmente sensibles como la conciliación, las bajas laborales o los permisos. González alertó también del potencial conflictivo del nuevo marco y de la presión que, según anticipa, ejercería a la baja sobre el conjunto de la plantilla.

«Vai ser unha fonte de conflitos, coa posibilidade de despedimentos e presión á baixa nas condicións de todo o persoal», sostuvo la diputada nacionalista.

La referencia vasca

La formación reclama que Galicia siga una vía similar a la de Euskadi, donde ya se habría acordado quedar fuera del ámbito de aplicación del convenio estatal. Con ese ejemplo como referencia, el BNG pide a la Xunta que abra una negociación con los sindicatos en huelga —CIG y UGT— para defender un marco propio que preserve los derechos laborales del sector en Galicia.

El Bloque considera que la intervención del Ejecutivo de Alfonso Rueda resulta imprescindible para evitar que una negociación cerrada en Madrid erosione condiciones que ahora mismo sitúan a algunas provincias gallegas, como Pontevedra, en una posición más favorable que la que plantea el convenio estatal.

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«O Goberno de Rueda ten que implicarse activamente para defender as condicións laborais de milleiras de traballadoras», remachó González.