Amigos de la Ópera hace cantera en las aulas

«El público de la ópera y de la música clásica, en general, es bastante mayor», admite Darío Comesaña, socio y exdirectivo de la Asociación de Amigos de la Ópera de Vigo (AAOV). Para hacer cantera y rejuvenecer a sus bases, el colectivo hace tiempo que tenía pendiente la puesta en marcha de actividades de divulgación entre los adolescentes para crear afición. Comenzaron el pasado mes de abril con charlas en el Colegio Vigo y Mariano y las ofrecen a todos los centros educativos de la ciudad.

Han empezado con chicos de 3º de la ESO —entre 14 y 15 años— porque es un curso de con música como asignatura obligatoria. A Comesaña le «encanta» observar «la reacción de los chavales cuando les hablas de manera apasionada» sobre la ópera. «Les ves venir, con ese escepticismo atroz, y es casi para echarse a temblar», cuenta. Él usa su ejemplo para explicarles que no hace falta estar metido en el mundo de la formación musical. «No sé solfeo, no sé cantar ni tocar un instrumento, pero ha sido uno de los pilares de mi vida», expone.

Trata de meterles el gusanillo «con vídeos cortos e impactantes», mezclando la ópera con el séptimo arte. Usan vídeos libres en YouTube para que los alumnos puedan ampliar el visionado en sus casas si les interesa. «El cine es un lenguaje que entienden mejor que el teatral y les llama mucho la atención ver que se ha empleado para muchas películas», explica. Les resulta «muy impactante» escucharla en cintas como Apocalypse Now o Amadeus. «Poco a poco van metiéndose», asegura

Recorrido

La AAOV describe la ópera como «un complejo compendio de artes —música, literatura, escenografía, sastrería, dirección teatral...— que, además, exige y aporta unos indispensables conocimientos históricos y geográficos para la correcta situación de personajes, tramas, compositores y teatros».

En esta charla divulgativa, de unos 50 minutos, abordan desde los orígenes de este género musical, a su difusión por el resto de Europa, la aparición de los castrati o compositores que son fundamentales, como Wolfgang Amadeus Mozart. En este último, hacen hincapié en su fallecimiento y también se paran en el enfrentamiento entre los forofos de Giuseppe Verdi y Richard Wagner. «La polémica que rodea a la figura de Wagner, la adoración que sentía por él Hitler, eso les impacta mucho», destaca Comesaña y explica que intentan «usar todo lo que les pueda enganchar y les genere curiosidad».

«¿Cuánto cuesta ir a la ópera?». Es una de las preguntas que le han hecho los chicos. «Como un partido del Celta», les respondió. «¿Llevan micrófono los cantantes?», se interesaron. «No y debe escucharse hasta la última fila», destacó.

Oportunidad de iniciación

Comesaña les ha animado a acudir a las que el Concello de Vigo organizará en el parque de Castrelos este verano. «Si van con espíritu abierto, les puede gustar». Carmen de Georges Bizet, el 24 de julio y Nabucco, de Giuseppe Verdi, el de agosto.

Comesaña reconoce que engancharse a la ópera no es fácil. «Necesita atención y algo de estudio; preparártela leyendo o viendo algo relacionado de cine. Necesita algo más que pasar unos segundos ante la pantalla», sostiene y aplaude incursiones como la de Rosalía, que dan una buena imagen de la ópera ante los jóvenes.

Los colegios interesados pueden contactar a la asociación a través de la siguiente dirección: info@amigosoperavigo.com .