El alquiler en Vigo sigue disparado: ocho meses de subidas y a 12 euros el metro cuadrado

Desde agosto de 2025, sube mes a mes el precio medio de las viviendas anunciadas en alquiler, según los registros de Idealista, el portal inmobiliario con más inmuebles anunciados en arrendamiento. El metro cuadrado se situó en abril en 12 euros, nuevo récord. Es un 11% más que un año antes, cuando alcanzó los 10,8 euros. Las cifras reflejan que la crisis habitacional de la ciudad más poblada de Galicia se agrava, con lo que el acceso a un hogar, un derecho que ya parece un lujo, se dificulta con el paso del tiempo.

La situación de A Coruña, la única en la que se ha aplicado el límite a los precios del alquiler a petición del Concello -el de Vigo, por ahora, no lo ha solicitado a pesar de tener sobre la mesa un informe que justifica su requerimiento a la Xunta-, es bien diferente. La zona de mercado residencial tensionado se activó el 30 de julio de 2025. Desde agosto, el precio medio aumentó un 3,7%: el de abril es de 11,1 euros, el mismo que en diciembre. Ha llegado a 11,2 euros, su techo histórico, en enero, febrero y marzo.

Expertos indican que la solución en Vigo está en el aumento de la oferta, que se puede conseguir a través de la construcción de vivienda nueva, amparada por el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), o mediante la puesta en el mercado de los inmuebles vacíos, un objetivo que tienen el Concello y la Xunta de Galicia entre ceja y ceja, pero que, por ahora, no se ha conseguido en gran medida. Según el Ayuntamiento, la olívica tiene casi 13.000 propiedades en las que, habitualmente, no hay inquilinos.

Más de 10.000 demandantes de vivienda protegida

Este escenario de alza de precios está detrás del incremento de personas apuntadas en el registro autonómico a la espera de una vivienda protegida en Vigo: más de 10.000. Actualmente, el proyecto más ambicioso es el de la Xunta en Navia, donde se prevén unas 1.600. El Gobierno central transfiere 2,7 millones al Ayuntamiento de fondos europeos para 58 viviendas de alquiler a precios asequibles en Navia. El Concello, según indicó el alcalde, Abel Caballero, tiene en marcha más de 700 repartidas por la urbe y fijó un mínimo de un 30% de viviendas de protección oficial en nuevas urbanizaciones.

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A estas, se sumarán entre 70 y 90 promovidas por la Zona Franca en Portanet. El regidor responsabilizó recientemente al Gobierno gallego de no haber promovido viviendas suficientes en la ciudad desde que el PP comenzó a gestionar la Xunta, en 2009. Es la institución con más competencia en esta materia. «No ha construido una sola vivienda en alquiler a precio tasado en 18 años. Ni uno», trasladó antes de añadir que ha hecho «62 inmuebles protegidos» en suelo «que le dio el Ayuntamiento de Vigo».