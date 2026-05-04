Un abril sin sayo deja un mayo de aguas mil: lluvia durante dos semanas en el horizonte de Vigo

Vigo vivió un abril más caluroso de lo habitual y con poca lluvia. La media de las máximas estuvo un grado por encima del valor histórico y solo se acumularon 65 litros por metro cuadrado en todo el mes, un 273% menos que el año anterior, cuando se batió el récord.

Mayo llega luciendo todo lo contrario. Excepto el festivo, llovió todos los días y la previsión apunta a que continuará pasando al menos hasta bien entrada la próxima semana. No es raro, pues la configuración atmosférica de la primavera es una montaña rusa de sol, calor, frío y precipitaciones. Según explica Carlos Otero, de Meteogalicia, estamos en una semana inestable por la presencia de aire frío en altura y templado en la superficie. «Esto fomenta que se vayan a generar chubascos que entrarán desde el noroeste por la circulación del viento». Mañana lo harán desde el norte y serán de carácter intermitente.

El miércoles y el jueves habrá una pequeña tregua, aunque no se descartan las lluvias, que estarán muy presentes en el norte de la comunidad.

Más frío

«Las tempertauras van a ser bajas para la época del año», dice el experto. Habrá máximas de 18 grados (la media para este mes es de 21) y las mínimas rondarán los 9. Aunque a lo largo de la semana se elevarán ligeramente, la tendencia a medio plazo será a la baja, incluyo llegando a desplomarse a los 15 la próxima semana.

Aunque todavía es pronto para hacer una predicción fiable, la tendencia será que siga lloviendo. «A partir del sábado los modelos avisan de más inestabilidad y con continuidad. Nos espera una semana más fría y húmeda de lo normal», indica Otero.