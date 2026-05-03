Ni la oferta récord de Vueling cubre toda la demanda entre Vigo y Barcelona: 'overbooking' y últimos billetes a más de 200 euros

Un enorme nicho de mercado desatendido durante años y desviado, de forma premeditada, a Santiago y Oporto. La ruta aérea entre Vigo y Barcelona tiene esta primavera una insólita oferta en lo que a frecuencias y plazas se refiere, ya que Vueling ha programado entre 3 y 4 vuelos diarios por sentido hasta finales de mayo. La cifra supone duplicar su operativa habitual, donde apenas alcanzaba la decena de vuelos semanales en invierno —incluso dejando sin servicio miércoles y sábados— y mejorar ampliamente las 14 que puede alcanzar durante las semanas centrales del verano.

El motivo no es otro que el traslado de las actividades desde el aeropuerto de Lavacolla, que permanece cerrado desde el viernes 24 de abril hasta el 27 de mayo por las obras de repavimentación de su pista. De esta manera se pondrá fin a la sangría de viajeros en la segunda conexión más importante de Peinador desde que Ryanair la canceló hace ahora trece meses. Sin embargo, ni este despliegue récord logra evitar el temido «overbooking».

Según ha podido saber FARO a través de varios pasajeros afectados, la aerolínea ha enviado varios correos electrónicos advirtiendo de una «alta ocupación» en algunos de los vuelos. En ellos se ofrecía un bono de 250 euros por cambiar el día de su viaje a una de las fechas anteriores, evitando así tener que indemnizarlos el día comprado y dejarlos en tierra.

Precios disparados por encima de los 150 euros

Esta circunstancia afecta principalmente al VY 1507, última frecuencia de este domingo 3 de mayo que despega de Vigo a las 18.40 horas. La anterior salida a las 15.00 horas llegó a alcanzar los 363 euros en sus últimos billetes, mientras que el vuelo matinal de las 9.00 ha ido bajando de los 212 euros a los 160 actuales. En definitiva, precios bastante diferentes a los que se esperaría de la única compañía low cost que continúa en la terminal.

Precisamente la franja de los domingos por la tarde es una de las de mayor demanda sin atender desde Vigo, ya que el pasado año llegó a fletar el equivalente a un 747 para embarcar a más de 400 viajeros en dos vuelos casi consecutivos. Los precios por encima de los 150 euros por un billete sencillo con equipaje de mano se repiten prácticamente todos los días, salvo martes y miércoles.

Horarios del vuelo Vigo - Barcelona Lunes: Ida: 09.00, 16.00 y 23.10 horas Vuelta: 06.30, 13.35 y 20.45 horas Martes: Ida: 09.25, 14.40 y 23.05 horas Vuelta: 06.50, 12.15 y 20.44 horas Miércoles: Ida: 09.00, 11.40 y 18.40 horas Vuelta: 06.30, 09.15 y 16.15 horas Jueves: Ida: 08.20, 09.00 y 15.10 horas Vuelta: 05.50, 06.30 y 12.35 horas Viernes: Ida: 08.20,14.20 y 19.30 horas Vuelta: 05.35, 11.55 y 17.05 horas Sábado: Ida: 08.20, 09.35, 14.45 y 23.15 horas Vuelta: 05.50, 07.10, 12.20 y 20.50 horas Domingo: Ida: 08.55, 15.00 y 18.40 horas Vuelta: 06.25, 12.35 y 16.15 horas *Los horarios corresponden al periodo entre el 24 de abril y el 27 de mayo de 2026. Algunas frecuencias pueden sufrir variaciónes.

Esta aumento de aviones puntual no solo ampliará las alternativas horarias para volar entre Vigo y Barcelona durante casi todo el mes de mayo. Supondrá pasar también de las algo más de 12.000 plazas al mes habituales a más de 31.000 (ida y vuelta). Será, sin lugar a dudas, una de las mejores operativas en años en esta conexión que sirve también de enlace al resto de Europa desde el 'hub' catalán. Entre enero y marzo la ruta entre ambas ciudades contabilizó 38.777 y una ocupación media del 89,65%, la más alta entre las que han operado en Peinador en lo que va de 2026

Traslado de vuelos hacia A Coruña

Vueling ha tenido que mover ficha y ha distribuido sus vuelos de Santiago –donde tiene la mayor oferta de Galicia y que incrementó todavía más tras la fuga de Ryanair– entre Alvedro y Peinador. El aeropuerto de Vigo llegará así a los entre tres y cuatro vuelos diarios a Barcelona. El de Alvedro, que normalmente ya cuenta con entre 2 y 3 vuelos diarios, a entre 4 y 5. A mayores, Vueling también ha programado durante ese mes vuelos de Santiago en A Coruña, como los de Mallorca, Gran Canaria, Londres-Heathrow, Málaga, Sevilla, Tenerife o París.