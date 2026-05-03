Vigo y Galicia estrenan el primer AVE «directo» a Madrid sin paradas en Castilla y León

Una anomalía en la red de Alta Velocidad que llevaba ya casi 10 años sin corregirse. Desde el próximo 21 de mayo Vigo y Galica tendrán el primer AVE directo, sin ninguna parada intermedia en Castilla y León, con Madrid. Renfe puso a la venta esta semana la nueva parrilla de servicios dentro de la «revolución» prevista para el corredor que comunica ambas comunidades.

Tras el progresivo despliegue de los Avril desde hace ahora dos años, la operadora pública ha añadido ahora un servicio del que ya disfrutaban Andalucía, Comuidad Valenciana, Aragón, Cataluña o Murcia: el de un tren que exprima al máximo la infraestructura y pueda lograr tiempos competitivos con el avión.

El AVE 4464 saldrá de lunes a sábado a las 5.50 de la estación de Urzáiz y se detendrá en Pontevedra (6.07),Santiago (6.51) y Ourense (7.28) antes de «volar» directamente a Madrid. Así, no se detendrá en Sanabria AV, Zamora, Medina del Campo o Segovia, que pierden solamente una frecuencia tras el aumento de plazas vivido hace doce meses.

Precedentes en toda España, menos Zamora

Será la primera vez desde la inauguración de la línea hasta Zamora (diciembre de 2015) que un convoy no se detenga en la urbe de 60.000 habitantes que ya cuenta con más de una decena de servicios al día a Galicia y Madrid. Esta situación también se da en otras capitales provinciales de mayor tamaño como Guadalajara, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Albacete o Córdoba, donde las conexiones hacia Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla o Málaga tienen servicios rápidos sin parada en ellos.

En sentido inverso se mantendrán los 11 trenes con parada en la ciudad, lo que representa que el 95% de los servicios ferroviarios se detengan en ella.