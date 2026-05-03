Seis empresas optan a construir las 27 viviendas promovidas por el Concello en Esturáns: así será esta promoción

La construcción del nuevo edificio de viviendas públicas en Esturáns avanza en su tramitación administrativa tras cerrarse el proceso de presentación de ofertas. El contrato, promovido sobre una parcela municipal situada en Esturáns, contempla tanto la redacción del proyecto de ejecución como la posterior construcción del inmueble, por lo que se licita como un contrato mixto de servicio y obra.

El presupuesto base de licitación asciende a 7.018.714,67 euros, IVA incluido, cantidad que engloba tanto la elaboración del proyecto técnico como la ejecución material de la promoción residencial. El anuncio fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y, una vez finalizado el plazo para concurrir, se presentaron cinco ofertas de empresas interesadas en asumir la actuación.

Las entidades que optan al contrato son Citanias Obras y Servicios, S.L.U.; Civis Global, S.L.U.; Construcciones Ramírez, S.L.; Oreco Balgon, S.A.; y la unión temporal de empresas formada por Xestión Ambiental de Contratas, S.L. y Construcciones y Servicios Orega, S.L. Las propuestas admitidas inicialmente están siendo analizadas dentro del proceso de valoración.

Tres viviendas por planta

El proyecto prevé levantar un edificio residencial aprovechando al máximo la edificabilidad permitida por la normativa urbanística vigente. La promoción tendrá planta baja y nueve alturas destinadas a viviendas, lo que permitirá desarrollar un total de 27 pisos, distribuidos a razón de tres viviendas por cada planta residencial.

En la planta baja se habilitará un espacio abierto y cubierto que servirá de acceso al portal, al núcleo de comunicación vertical y a distintas dependencias de servicio e instalaciones. Desde este punto, se conectará a nivel con la acera pública, facilitando la entrada al inmueble y la comunicación interior con el resto de plantas.

Terreno en el que se levantará la promoción de viviendas. / FdV

Para resolver las necesidades de estacionamiento y almacenaje, el edificio contará además con tres sótanos que ocuparán la totalidad de la parcela. En ellos se distribuirán tanto las plazas de aparcamiento como la reserva de trasteros prevista para el conjunto de las viviendas proyectadas.

La promoción se destinará a uso residencial como vivienda de protección oficial. La edificabilidad total prevista alcanza los 2.512,55 metros cuadrados. La ocupación sobre rasante será de 305,60 metros cuadrados, equivalente al 44,05 % de la parcela, mientras que bajo rasante llegará a 587,21 metros cuadrados.

El inmueble alcanzará una altura de 34,15 metros y dispondrá de 39 plazas de aparcamiento, conforme al estándar de 1,5 plazas por cada 100 metros cuadrados construidos. Además, se instalarán dos ascensores adaptados que permitirán el acceso de personas con diversidad funcional a la totalidad del edificio, incluidas las nueve plantas de viviendas y los tres sótanos.

Empresa Municipal de Vivienda

La singularidad de este contrato radica en su formato y su impulsor, ya que será el primero gestionado directamente por la Empresa Municipal de Vivienda de Vigo (EMVigo), constituida el 15 de octubre con 4,5 millones de euros de capital inicial. Además, para evitar que quede desierto nuevamente, el gobierno local ha optado por un contrato mixto para su construcción.

Esta fórmula es empleada habitualmente por la Xunta de Galicia en ámbitos como el PAU de Navia y reserva para el Concello la posterior gestión de las «viviendas protegidas en cualquier régimen», centrándose así la constructora en la redacción del proyecto de ejecución y en hacerlo realidad.