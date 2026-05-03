Una promotora impulsa más de 160 viviendas en el centro y barrios de Vigo

La promotora inmobiliaria Metronasa, con sede en Ramón Nieto, impulsa en Vigo un total de 164 nuevas viviendas repartidas en seis promociones residenciales. Ayudarán a aliviar la escasez de propiedades para estrenar en Vigo, síntoma de varios años sin un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) actualizado -se renovó a finales de agosto-.

Los proyectos se distribuyen en barrios y el centro, con tipologías de uno a cuatro dormitorios y fechas de comercialización escalonadas de mayo de este año a julio de 2028. Metronasa está detrás también de dos promociones acabadas en Teis: una en la avenida de Galicia, con casi 30 viviendas, y otra de 19 pisos entre Coutadas y Montecelo Baixo.

A esta oferta residencial, se suma otro edificio en la avenida de Galicia, cerca de Chapela. La promoción estará compuesta por 28 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, concebidas con altos estándares de calidad. La entrega está prevista para febrero de 2027, según consta en la página web, que también informa que todos los pisos están ya vendidos.

Ya se comercializan los pisos de los números 5 y 7 de Taboada Leal, entre la Ronda de don Bosco y la calle Venezuela, cerca del cruce con la calle Ecuador. Se construirán 15 viviendas de uno, dos y tres dormitorios. La entrega está prevista para junio de 2028, según aparece en la página web de la promotora. Su diseño será «moderno y funcional».

Ramón Nieto y A Salgueira

El segundo proyecto se levantará en el número 201 de Ramón Nieto: 25 viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios. La promotora destaca la cercanía a supermercados, farmacias, cafeterías y centros educativos. Según la planificación anunciada, la venta comenzará en septiembre de 2026 y las llaves se entregarán en diciembre de 2028.

Ya en marzo de 2027, está previsto el inicio de comercialización de la promoción de Mantelas 55-57, en A Salgueira, integrada por 26 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios. El edificio contará con zonas verdes, área de barbacoa, piscina y solárium. La fecha estimada de finalización de las obras y entrega a los compradores se sitúa en mayo de 2029.

En Ramón Nieto 289, Metronasa proyecta otras 20 viviendas. El inmueble se situará junto al complejo deportivo Máis que Auga de Barreiro, por lo que estará «rodeado de zonas verdes y parques infantiles en un entorno residencial consolidado». La compañía fija enero de 2028 como fecha estimada para el inicio de la comercialización y marzo de 2030 para la entrega.

La mayor de las promociones anunciadas se desarrollará en Aragón 191-193-197, con un total de 50 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios. Este proyecto iniciará su comercialización en julio de 2028 y contempla la entrega en septiembre de 2030. Metronasa refuerza así la oferta de vivienda nueva en un contexto de fuerte demanda y limitada disponibilidad.

Los precios, por las nubes

El acceso a una propiedad para estrenar es cada vez más complicado en Vigo. Según Idealista, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda en venta en Vigo llegó en marzo a 2.424 euros teniendo en cuenta en el cálculo las propiedades para estrenar y las usadas. Es la cifra más elevada desde febrero de 2010, cuando alcanzó los 2.431 euros.

Sube desde septiembre de 2025. Se prevé que baje con el desarrollo del Plan Xeral revisado, el cual prevé la construcción de más de 50.000 viviendas. El impulso de la Xunta y el Concello en promociones públicas también ayudará a facilitar el acceso a un hogar, ya sea en propiedad o alquiler, un derecho que, en los últimos años, se ha convertido en un lujo en muchas ciudades.