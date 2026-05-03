El juicio a O Chioleiro por el crimen de la maleta: peticiones que oscilan entre los 33 años de cárcel y la absolución

Ya están prácticamente todas las cartas sobre la mesa de cara al juicio por el conocido como crimen de la maleta. Un jurado popular se encargará de juzgar a José Manuel Durán González, O Chioleiro, un sexagenario con dos crímenes ya sentenciados a sus espaldas que espera en prisión provisional por esta vista oral. La Fiscalía solicita 33 años de prisión y la acusación particular plantea 28 años, como consta en los escritos provisionales que formalizaron en febrero, el mismo mes en el que se cumplieron dos años desde el hallazgo, en un solar de Espedrigada próximo al estadio vigués de Balaídos, de una maleta con un cadáver dentro, que la investigación pudo determinar que se trataba de Carmen Bento Domínguez, de 60 años. Y también está ya el de la defensa, que como postura principal niega los hechos y delitos y alternativamente plantea una eximente, completa o incompleta, la de anomalía o alteración psíquica del artículo 20.1 del Código Penal.

La instrucción judicial de este caso ha estado condicionada durante bastante tiempo por las averiguaciones de cara a aclarar el estado mental de O Chioleiro. Tras pedirlo la defensa y ordenarlo la Audiencia Provincial de Pontevedra, dos médicas forenses del Imelga de Lugo hicieron una segunda exploración a Durán, dictamen que, tras meses de espera, se conoció a principios de este 2026 y en el que se determinó que padece un trastorno de la personalidad, pero no una enfermedad mental o psicosis. Es decir, en base al mismo, no sufre una patología psiquiátrica que afecte a sus capacidades de pensar o planificar, comprende los hechos y actúa en función de lo que comprende.

Cualificación profesional de las forenses

Pero la cuestión no quedó zanjada ahí. La defensa, en un reciente recurso de reposición, puso de manifiesto la «insuficiencia» de dicho informe forense ampliatorio, «lo que supone indefensión y contraviene el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva». Lo que alegó fue que la Audiencia ordenó la práctica de una pericial por parte de «especialista en psiquiatría forense» y que el citado informe «no cumple» el requisito al no «constar» en las forenses que lo firman «la cualificación profesional» requerida por el órgano provincial.

De hecho, la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vigo, la que lleva esta causa, acordó avanzado marzo librar oficio al Imelga de Lugo para que informase sobre dicha cualificación de cara a decidir si esa última pericial es válida o hay que ordenar una nueva.

No trascendió si ya se recibió dicha respuesta y si hubo algún nuevo avance desde entonces, pero lo cierto es que las partes ya presentaron los escritos provisionales, de acusación y defensa, claves de cara al juicio contra O Chioleiro, con un historial a sus espaldas que incluye la muerte violenta de su abuela en 1988 y la de su amiga Alicia Rey en 2004.

El último que se formalizó, que tiene fecha de 5 de marzo, es el del abogado de Durán, en donde tampoco pasa por alto la controvertida cuestión de los informes psiquiátricos: impugna las periciales forenses de 2025 y 2026 que constan en las diligencias y propone como diligencia complementaria la pericial «a rendir por especialista en psiquiatría forense» que también plantea en el recurso de reposición.

Las acusaciones atribuyen delitos de asesinato y estafa

Las acusaciones atribuyen a O Chioleiro, que en agosto cumplirá 69 años de edad, la presunta autoría de un delito de asesinato y otro continuado de estafa. Sostienen que el investigado supuestamente agarró del cuello a Carmen el 14 de septiembre de 2023 en la habitación de la pensión de Fragoso en la que convivían como «pareja» y después la apuñaló. El crimen habría ocurrido cinco meses antes de que se hallase la maleta con el cadáver.

Frente a ello, la defensa sostiene que los hechos «no son ciertos», señalando que su cliente conoció a Carmen en un albergue, vivieron en un descampado de Vigo en situación de marginalidad y luego se fueron a la pensión hasta que la mujer «desapareció», negando los delitos y por tanto el crimen. Pero plantea también un relato alternativo, por si se considerase probada la autoría, en el que defiende que Durán sufre una patología psiquiátrica, desgrana su «infancia disfuncional en un ambiente familiar desestructurado» que derivó en que tuviese que ser tutelado por servicios sociales y después ingresar en centros tutelares y en el que hace un repaso a su posterior historial psiquiátrico y judicial relativo a los dos crímenes de su pasado cometidos ya de adulto.

En situación «marginal y de exclusión social»

«El acusado vivió mucha parte de su vida en centros de menores, hospitales psiquiátricos y centros penitenciarios, y en la calle, en ambiente marginal y en situación de exclusión social, de fracaso académico, relacional y de adaptación», se señala en el escrito de la defensa, en el que se incide también en que «carece de apoyo familiar, amigos y trabajo» y hasta su ingreso en prisión provisional en 2024 por este caso «se encontraba en situación marginal y de exclusión social, careciendo de vivienda y habiendo de alojarse en albergues, edificios ruinosos y, durante el verano de 2023, durmiendo al raso en distintas zonas de Vigo: Peinador, Balaídos, Coia o Samil».

En este relato alternativo lo que plantea es una eximente completa de anomalía o alteración psíquica, por la que pide la libre absolución, o en todo caso incompleta, con la consiguiente «reducción de la pena» que prevé el Código Penal. Frente a lo que pide esta parte en relación con esta cuestión, ni la Fiscalía ni la acusación particular recogen ni siquiera circunstancias atenuantes en base a ese informe de las forenses lucenses que concluyeron que no vieron enfermedad psiquiátrica en el acusado.

A la espera de los últimos compases de la instrucción, una vez esté completada, la causa se elevará a la Sección Quinta, a la Audiencia, para un juicio en la Ciudad de la Justicia, en su macrosala, que volverá a poner a O Chioleiro ante un tribunal de magistrados.