Divulgación
La historia geológica de la costa gallega se explica a través de sus playas
La Facultad de Ciencias del Mar y la Escuela de Minas y Energía de la UVigo celebran el Geolodía el domingo 10 con excursiones guiadas, gratuitas y abiertas a todo el público por tres playas de Sanxenxo
R.V.
La Universidad de Vigo vuelve a poner al sur de Galicia en el mapa nacional del Geolodía, una iniciativa que se celebrará el próximo fin de semana de forma simultánea en todo el país bajo la coordinación de la Sociedad Geológica de España para reivindicar que se trata de una ciencia «atractiva y útil» para la sociedad.
Expertos de la Facultad de Ciencias del Mar y la Escuela de Ingeniería de Minas y Energía han organizado una excursión guiada, gratuita y abierta a todo el público el domingo 10 de mayo bajo el título «Sanxenxo: roca, mar y tiempo». Los participantes descubrirán la historia de hace millones de años que cuentan las rocas de las playas de Areas Gordas, A Lapa y Montalbo.
Habrá cinco salidas entre las 10 y las 12 horas desde Areas Gordas y la última incluirá un recorrido alternativo para personas con movilidad reducida. A través de la ruta diseñada, los participantes recibirán explicaciones sobre los procesos de erosión y la formación de tómbolos, las rocas metamórficas de la Orogenia Varisca o los depósitos sedimentarios tipo placer.
La guía ha sido elaborada por José Bienvenido Diez, Teresa Rivas, Ángel E. López, Gonzalo Méndez e Irene Alejo. La primera parte consistirá en un recorrido por las playas de Areas Gordas y A Lapa, donde se describirán la formación de los arenales, el tómbolo, la erosión costera, las rocas de sustrato y el metamorfismo de contacto.
En este sector costero es posible observar los procesos erosivos y sedimentarios ocurridos durante los sucesivos alejamientos y aproximaciones de la línea de la costa respecto a su estado actual ocurridos durante el Cuaternario. Los tramos comprendidos entre Punta de A Lanzada y Punta Corveiro, así como la llanura que los unen, configuran una posible rasa marina correspondiente a un periodo en el que el mar estuvo más alto.
Durante la segunda parte del recorrido se explicará cómo los depósitos de tipo placer de la zona norte de la playa de Montalbo están formados por acumulaciones de minerales pensados y densos debido a la acción del oleaje.
Todavía hay plazas disponibles y las personas interesadas en participar deben inscribirse en https://geolodia.es/geolodia-2026/pontevedra-2026/
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