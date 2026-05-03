Fertilidad en Vigo: la donación de óvulos se consolida como la vía más eficaz para ser madre a los 42 años

La maternidad tardía está redefiniendo el mapa social en Vigo y su área, donde cada vez más mujeres se enfrentan a dificultades para concebir con sus propios óvulos. En este contexto, la donación de óvulos se abre paso como una opción en alza: estos tratamientos han aumentado un 32% en los últimos cinco años en la ciudad.

Aunque la técnica conocida como ovodonacion sigue rodeada de desconocimiento, lo cierto es que el estigma progresivamente pierde más peso. «Cuando en consulta se plantea esta posibilidad, la primera reacción suele ser de miedo a lo desconocido. Sin embargo, cada vez acuden más mujeres y parejas que conocen casos cercanos y eso ayuda a normalizarlo», explica el director de IVI Vigo y A Coruña, el doctor Elkin Muñoz, quien señala que más de un 30% de sus pacientes logra la maternidad a través de esta técnica.

Las elevadas tasas de éxito son uno de los factores clave. Según los especialistas, pueden alcanzar hasta un 99,9% tras tres intentos, debido principalmente a la calidad biológica de los óvulos donados, procedentes de mujeres jóvenes. Por ello, la ovodonación se presenta con frecuencia como la alternativa más eficaz en casos complejos.

La edad es determinante. A partir de los 35 años, la fertilidad femenina desciende de forma notable, y muchas pacientes llegan a estos tratamientos tras intentos fallidos de embarazo. En Vigo, la media de edad de las mujeres que recurren a la ovodonación se sitúa en los 42 años. Entre los perfiles más habituales figuran mujeres con baja reserva ovárica, mala calidad ovocitaria o condiciones médicas que dificultan la gestación con óvulos propios.

También recurren a esta técnica pacientes con fallo ovárico prematuro, menopausia precoz o antecedentes de tratamientos oncológicos, así como mujeres con varios intentos fallidos de fecundación in vitro convencional.

El proceso comienza con la selección de la donante, atendiendo a criterios de compatibilidad genética, grupo sanguíneo y rasgos físicos como color de piel, ojos o similitud facial. La legislación española establece que la donación es anónima, si bien se facilita a la paciente información básica como la edad o el grupo sanguíneo de la donante una vez logrado el embarazo.

En función del perfil, el tratamiento varía. En parejas heterosexuales, se realiza una fecundación in vitro con esperma de la pareja o de donante; en mujeres solas o parejas femeninas, se recurre a semen donado. Posteriormente, la paciente sigue una pauta hormonal para preparar el útero y favorecer la implantación del embrión, que se transfiere mediante un procedimiento sencillo, indoloro y sin necesidad de anestesia. Once días después, una analítica de sangre confirma si se ha producido la gestación.

La epigenética, clave en el vínculo

Más allá del origen del óvulo, los expertos destacan el papel de la epigenética en el desarrollo del futuro bebé. La evidencia científica apunta a que el entorno uterino influye en la expresión genética del embrión durante la gestación. «Existe una comunicación entre el endometrio materno y el embrión que puede modular cómo se expresa su información genética, independientemente de que el óvulo sea donado», señala Muñoz. Este proceso puede influir tanto en las características físicas como en la salud del recién nacido.

A ello se suman avances tecnológicos como los sistemas de selección de donantes, que buscan una mayor compatibilidad con la receptora. Todo ello contribuye a que, progresivamente, más mujeres contemplen la ovodonación como una vía real y eficaz para cumplir su deseo de ser madres.