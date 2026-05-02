«A Universidade de Vigo debe ter canles sostibles de colaboración coas empresas»

«A improvisación crea desafecto e incertezas, non coidamos ben á nosa xente»

Carmen García Mateo, candidata de Nós Universidade

Pedro Mina

Sandra Penelas

Arrancou a campaña cun acto multitudinario en Económicas, «o auditorio máis grande da UVigo», que encheu ao equipo de «forza e ilusión». E defende que o seu proxecto é «o cambio» real.

—Plantexáronse algún acordo de cara a unha segunda volta?

—A realidade é que nós somos a alternativa, o cambio. A nosa candidatura sae practicamente de cero, empezamos a traballar hai ano e medio. A de Belén Rubio é claramente continuista, cun equipo no que unha porcentaxe moi grande son membros do goberno actual. E a de Jacobo Porteiro xorde dunha crise de goberno de hai dous anos. Anticipar o resultado do día 6 é moi arriscado. As sensacións son boas, pero a comunidade universitaria é moi numerosa e non hai sondeos. Temos moita esperanza de pasar a primeira volta e incluso máis. En canto a pactos, non hai conversas nin achegamentos. Non toca.

—Ten sido moi crítica coa xestión económica do goberno e un dos seus compromisos é unha auditoría económico financiera nos primeiros cen días na Reitoría.

—Nos orzamentos, polo menos nos dous últimos, vemos unha tendencia a empregar en conceptos estruturais fondos non estruturais. Isto implica un risco moi elevado de que as políticas do goberno non sexan sostibles. O mesmo Consello Social da UVigo alertou sobre isto. Os aforros non están para ser invertidos en gastos estruturais. E tamén nos preocupa moito a execución real porque hai indicadores que penalizan se non é a suficiente. Non dramatizo nin son alarmista, simplemente digo que temos que saber exactamente cal é a situación e despois recuperar a senda de orzar e executar de forma transparente, sensata e saudable. E teremos no equipo de goberno a un vicerreitor que lidere e deseñe o orzamento traballando con todos os servizos correspondentes e coa Xerencia.

Carmen García Mateo, durante a campaña. / Pedro Mina

—Algúns dos seus lemas de campaña son moi definitorios dos problemas que atopan na UVigo: gobernar con datos fronte á improvisación ou acabar co minifundismo e os parches.

—É unha diagnose compartida. Basta con seguir as actas dos consellos de goberno, continuamente se volven a elevar acordos ás mesas de negociación porque non estaban ben preparados ou non se ten en conta a normativa. Hai unha falla de rigor, solvencia e preparación que é intolerable e non vai cos estándares que debe ter unha universidade. Por exemplo, aínda non conseguimos adaptar os estatutos, que son a nosa carta magna, á LOSU.

—A súa candidatura é a única que aínda non anunciou a suá proposta para a Xerencia, que será clave para desconxestionar a conflictividade co PTXAS.

—Xa expliquei no debate co PTXAS que temos unha persoa para a Xerencia con experiencia en xestión universitaria, recursos humanos e función pública. Non podemos anunciar o seu nome porque nestes momentos está ocupando un cargo de alta dirección e libre designación. A Xerencia é unha peza moi importante e o currículo da persoa que a ocupa é unha información relevante pero non indispensable. Porque non debemos perder de vista que é a reitora e o seu equipo os que marcan as súas liñas de traballo. Digo máis, se un equipo xerencial non funciona, a reitora ten que tomar cartas no asunto e buscar reemplazo. Cousa que igual tería que ter pasado nestes últimos anos.

—Fala de crise institucional ante as xubilacións masivas de PDI e PTXAS.

—É unha crise no sentido de que se non as planificamos ben, corremos o risco de que a transmisión de coñecemento sexa comprometida. No caso do PTXAS, fálase dun terzo dos efectivos nos próximos 5-6 anos. Pero tamén vemos a remuda xeracional como unha oportunidade para facer a reorganización dos postos de traballo, deseñar a carreira horizontal, a promoción e a incorporación do novo persoal. Faremos do problema unha virtude.

—No caso do PDI, un dos eixes é establecer unha carreira estable, con itinerarios xa dende a etapa 'predoc'.

—É moi necesario. Nalgúns ámbitos están moi claros os pasos, pero non en todos. Hai improvisación e cousas como que se está chamando á xente os domingos pola noite para dicirlle que a súa praza vai saír. Ten que haber unha planificación plurianual da plantilla e as persoas teñen que saber cales son as etapas, os prazos e os requisitos. Estar mudando de forma non controlada crea desafecto e incertezas. Non estamos coidando ben á nosa xente.

—Tamén queren modernizar a xestión e acabar coa burocracia.

—Nós falamos dunha administración moito máis áxil, moderna e eficiente. E iso pasa por revisar todos os procesos, adecuar normativas e dixitalizar. O que queremos non é só reducir a burocracia, senón unha transformación.

—Defende unha UVigo máis útil e presente en Galicia, perdeu peso social?

—Non. O que creo é que podemos facelo mellor. Vimos dunha universidade que arrancou nos 90, moi puxante. E hai un sentemento de que deberíamos recuperar eses impulsos ou iniciativas rompedoras. Queremos primar a excelencia e extender as boas prácticas por toda a institución.

—Unha das medidas en I+D+i é a Oficina 360º.

—Os investigadores principais temos que saber demasiado de administración para poder xestionar o día a día dos proxectos. Ademais de axilizar procedementos, necesitamos unha canle de entrada única. E na parte de transferencia queremos ser un motor de Galicia e que as nosas investigacións e desenvolvementos cheguen á sociedade, ás empresas. E aí temos que facer moito para darnos a coñecer. Non é unha cuestión de portais, senón de canles de colaboración sostibles no tempo. Temos a iniciativa 'A UVigo responde' para que os futuros colaboradores poidan achegarse a nós por unha única porta e ser dirixidos aos grupos ou centros máis acaídos.

—Plantexan bolsas de alugueiro para estudantes e novas residencias.

—Priorizamos unha residencia en Pontevedra, que é unha demanda histórica, pero tamén sabemos do interese do Concello de Vigo por aproveitar o plan estatal de vivenda e traballaremos a reo por iso. Tamén temos detectado que os estudantes ás veces se sinten desamparados e indefensos cando teñen algún problema cos seus arrendadores e queremos darlles un servizo de microasesoría xurídica.

—Fala da «necesidade imperiosa» de mellorar infraestruturas de cara á negociación do novo plan de financiamento coa Xunta.

—Temos que traballar conxuntamente coas outras dúas universidades públicas porque, en moitos casos, temos as mesmas necesidades e prioridades de investemento. O plan de financiamento é unha das primeiras tarefas que teremos.

—Os novos edificios da ETEA tamén precisarán fondos. E non é moi partidaria da mudanza da Facultade de Ciencias do Mar.

—Son unha peza importantísima do puzle do noso ecosistema de docencia e investigación mariña, que está distribuido entre o campus, Toralla e eventualmente a ETEA. Trasladar unha única facultade que comparte instalacións docentes con outras titulacións e cuxos estudantes teñen acceso no campus á bibliotecas e outros servizos non entra nas nosas prioridades. Pero si reforzar as capacidades de investigación con eses edificios. Sempre que haxa financiación específica, non a detraeremos nunca dos orzamentos ordinarios.

— O prompt oculto no seu programa como estratexia de campaña ten xerado certa polémica.

Noticias relacionadas

—A IA xa está nas nosas vidas ordinarias, os estudantes e profesores usan ferramentas e cómpre deseñar un marco común de uso ético. A estratexia comunicativa de incluir este prompt no PDF do noso programa, tal e como explicamos, é para que sexa lido e non comparado con outros utilizando IAs. Non vexo ningunha polémica con base, aínda que xenerar debate sobre os usos permitidos tamén é bo. Pero neste caso, non hai un uso non ético da IA, para nada.

  1. Comienza la invasión militar en Vigo: el Ejército comienza a instalar el campamento en As Travesas
  2. Una brutal paliza, posible causa de la muerte del joven encontrado en el río de Os Gafos en Pontevedra
  3. Irlanda inicia el desguace del «Fastnet», el pesquero gallego que encalló en las rocas hace más de cuatro meses
  4. El hospital Meixoeiro de Vigo trata con toxina botulínica a 560 pacientes con espasticidad y usa ya la crioablación en casos seleccionados
  5. Lula Goce pinta en Baiona el mural más grande de España
  6. Un sueño y un garaje: el chapeleiro que ha inventado el billar a distancia
  7. Detenida una mujer en Vigo tras acuchillar a dos clientes de una cafetería en la que entró a robar
  8. Investigan la muerte de una mujer de 54 años que apareció herida y semiinconsciente en el suelo en Portonovo

Pablo de San Mateo, juez de Violencia de Género en Vigo: «Hay un claro repunte de la violencia de género entre los jóvenes con nuevas formas delictivas»

Un año de la gaviota navajera: de A Pedra al tatuaje, al meme y al «merchandising»

Un año de la gaviota navajera: de A Pedra al tatuaje, al meme y al «merchandising»

La humanización de la calle Doutor Carracido, en Vigo, se prolongará un año

El colapso de la constructora Oresa llega a Vigo: su «insolvencia inmediata» deja a medias el corazón peatonal de Bouzas

El colapso de la constructora Oresa llega a Vigo: su «insolvencia inmediata» deja a medias el corazón peatonal de Bouzas

Cetmar lidera un proyecto para reducir capturas accidentales en el Atlántico Centro-Oriental

Cetmar lidera un proyecto para reducir capturas accidentales en el Atlántico Centro-Oriental

Sentido recuerdo del PSOE de Vigo a Heraclio Botana y Emilio Martínez Garrido

Sentido recuerdo del PSOE de Vigo a Heraclio Botana y Emilio Martínez Garrido

Turistas y jóvenes encuentran en las consignas de equipaje el aliado perfecto para disfrutar de Vigo «sin cargas»

Turistas y jóvenes encuentran en las consignas de equipaje el aliado perfecto para disfrutar de Vigo «sin cargas»
