Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo

Una familia de Vigo logró recuperar 400 euros que había perdido en el Hospital Álvaro Cunqueiro después de que las cámaras del centro permitieran localizar a la persona que, según el relato difundido por la esposa del afectado en redes sociales (en el grupo Objetos Perdidos y Encontrados Vigo y alrededores), se había quedado con el dinero.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de abril, cuando el marido de la mujer acudió al hospital para asistir a una consulta de su hija. Según explicó inicialmente en una publicación, el hombre no sabía si había perdido el dinero en la zona de consultas o en el parking -2 del hospital. «Mi esposo ha perdido 400 euros en el Cunqueiro hace dos horas más o menos mientras asistía a una consulta de mi hija», escribió la mujer, que añadía que la cantidad era especialmente importante para la familia: «De más está decir que lo necesitamos».

En su mensaje, la afectada apeló a la solidaridad de quien pudiera haber encontrado el dinero. «Si alguien quiere devolverlo, por favor, este es mi contacto. Se lo agradeceré eternamente. Un saludo y bendiciones», publicó. La historia empezó entonces a circular por redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron el aviso con la esperanza de que el dinero pudiera aparecer.

La sorpresa llegó al día siguiente, 29 de abril, cuando la mujer actualizó la publicación para comunicar que habían conseguido recuperarlo. «Hoy tuve la suerte de que me llamaran y me devolvieran el dinero», relató. Según su versión, las grabaciones de seguridad del hospital permitieron identificar a la persona que lo había recogido.

El post con el relato del final de la historia. / Facebook

Se le cayó del bolsillo y otra persona tapó el dinero con el pie

La mujer aseguró que, en las imágenes, se veía cómo el dinero se le caía del bolsillo a su marido y cómo otra persona lo tapaba con el pie antes de marcharse. «No tenía ninguna intención de devolverlo», afirmó en su publicación. También señaló que, cuando la policía acudió a reclamarle la cantidad, esta persona negó inicialmente habérsela encontrado, hasta que los agentes le advirtieron de las posibles consecuencias legales.

Finalmente, la familia recuperó los 400 euros. La mujer quiso agradecer el apoyo recibido y la difusión del caso: «Para mí ha sido mucha suerte y una bendición. Gracias a todos por compartir y por los buenos deseos».

La publicación generó numerosas reacciones positivas, tanto por la movilización inicial para intentar localizar el dinero como por el desenlace favorable. Muchos usuarios celebraron que la familia pudiera recuperar una cantidad que, como la propia mujer había señalado, necesitaban.