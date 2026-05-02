¿Por qué esta primavera es más 'alérgica'?: el polen de gramíneas empieza a sufrirse en Vigo

Los alérgicos de Vigo pueden estar notando estos días un aumento de los síntomas respiratorios y oculares asociados al polen. La causa principal está en el inicio de la fase más activa de las gramíneas, uno de los pólenes más relevantes en la primavera y comienzos del verano, especialmente entre mayo y julio.

Aunque la situación no apunta a un episodio excepcional, las previsiones sitúan el polen de gramíneas en niveles moderados en la ciudad. Este tipo de polen es uno de los que más molestias provoca entre las personas sensibilizadas, con síntomas como estornudos, picor de ojos, congestión nasal o tos.

Uno de los factores que explican esta percepción de mayor presencia de polen es la meteorología de las últimas semanas. La lluvia tiene un efecto inmediato de limpieza del aire, ya que arrastra las partículas en suspensión, pero también favorece el crecimiento de la vegetación. Cuando después llegan días más secos, con claros o viento, las plantas liberan más polen y este circula con mayor facilidad.

Galicia suele registrar niveles más contenidos que otras zonas del centro y sur de España, pero la costa atlántica no está libre de episodios molestos para los alérgicos. En Vigo, las ventanas de tiempo seco entre jornadas lluviosas pueden ser suficientes para que el polen se note con intensidad.

El polen invade el paseo del Lagares y otros puntos de Vigo. / Alba Villar

A esto se suma otro factor urbano: la contaminación puede adherirse a las partículas de polen y hacerlas más irritantes para las vías respiratorias. Por eso, algunas personas pueden sufrir más síntomas incluso cuando los niveles registrados no son especialmente altos.

Los especialistas recomiendan a los alérgicos consultar las previsiones de polen, ventilar la vivienda en las horas de menor concentración, evitar tender la ropa en el exterior en días de mayor presencia polínica y utilizar gafas de sol en la calle para reducir la exposición ocular.

Índice de polen en Vigo

Este sábado en Vigo el índice de polen aparece como «moderado», con gramíneas en nivel moderado, polen de árboles bajo y maleza sin presencia relevante, según el apartado de polen de IQAir/Open-Meteo. Dicho eso, en la práctica puede sentirse más alto en algunas zonas, es el caso de Balaídos p el paseo del Lagares con altas concentraciones visibles, con acumulaciones de polen sobre suelo, bancos y zonas verdes, como puede observarse en la galería fotográfica que acompaña a esta información. En cuanto a contaminación del aire, no parece el principal problema en este 2 de mayo, según los índices que marca QAir/Open-Meteo .

En resumen, aire bastante aceptable por contaminación, pero riesgo alérgico moderado y puntualmente alto por polen, sobre todo en zonas verdes o arboladas. Tips para personas alérgicas: gafas de sol y/o mascarilla al aire libre, evitar parques en las horas centrales y ventilar tras la lluvia, o a primera y última hora.