Insolvencia
Onda expansiva en el «apagón» de Oresa: la reforma de Doutor Cadaval de Vigo también queda sin rematar
El grupo se adjudicó en concurso público, pero a través de la sociedad Covisa, los trabajos de pavimentación por 64.100 euros; el vial ha quedado sin pintar
El Concello deberá volver a licitar el proyecto de la rúa Pazo, en Bouzas
La sociedad Construcciones y Viales del Salnés (Covisa) fue constituida en agosto de 2022 con otras dos mercantiles como administradoras solidarias: Núñez Campos Inversiones SL y Corporación Vasiliev. El pasado verano cambió su denominación social a Oresa Asfaltos SA, como consta en el Registro Mercantil, tras haber realizado una ampliación de capital por importe de 1,5 millones de euros y trasladar el domicilio social a la Avenida de Madrid. Es una de las filiales del grupo Oresa Participadas SL, el mismo que, como ayer detalló FARO, ha dejado a medias los trabajos de humanización de la rúa do Pazo, en Bouzas, además de otras múltiples actuaciones en Marín, Pontevedra, Moaña o Ribeira. Fuentes internas y de proveedores indicaron que Oresa «está renunciando a todas sus obras», pero el hecho es que la afección trasciende a esta sociedad.
Como han confirmado fuentes del Concello de Vigo, Covisa ha dejado también sin rematar los trabajos de pavimentación de la calle Doutor Cadaval, en pleno centro de la ciudad, un contrato que la empresa —todavía bajo su antigua denominación, como se aprecia en los carteles— se adjudicó en concurso público por 64.136 euros en enero de 2025. Su propuesta, que cumplía todos los requisitos del procedimiento, fue superior a la de la otra concurrente, Narom SL. A diferencia de lo que sucede con la actuación en Bouzas, en este caso solo han quedado pendientes trabajos menores, como la pintura del vial, del que fueron retirados los adoquines.
El quebranto sí que es severo en la vila de Bouzas, donde el proyecto ha dejado la calle abierta, tripas al aire, para incomodidad de todo el vecindario y de los locales comerciales. La actuación deberá volver a adjudicarse, como marca el reglamento de contratación. Oresa informó a Praza do Rei de su renuncia a las obras por estar en «situación de insolvencia inmediata», si bien todavía no consta que haya comunicado el inicio de negociaciones con acreedores, que es el trámite que antes se denominaba preconcurso. Una situación de insolvencia es la que impide hacer frente a gastos corrientes. Proveedores que han contactado o atendido a FARO han explicado que los problemas empezaron a surgir «hace cuatro o cinco meses», y la cobertura por seguros de caución han reducido el roto.
En los últimos tres años Oresa se adjudicó actuaciones de administraciones locales por importe cercano a los 4,2 millones de euros, a sumar a otros 230.000 euros contratados con Covisa (ahora Oresa Asfaltos). Las últimas cuentas depositadas en el Registro por ambas empresas corresponden al ejercicio 2023, con una facturación conjunta de 11,7 millones de euros.
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