Travesía: de Fenosa a centro comercial

El Centro Comercial Travesía abrió sus puertas el 28 de octubre de 2003. Fue el tercer gran complejo de compras de Vigo tras la apertura de Camelias, en 1994, y Plaza Elíptica, en el año 2000. A ellos les siguieron Gran Vía (2006), A Laxe (2008), Meixueiro (2009) y Vialia (2021). Supuso el desembarco de la cadena de hipermecados Carrefour en Vigo y de los Cines Yelmo. Convertir el antiguo solar de Fenosa en la Travesía de Vigo en un espacio de más de 65.000 m² (casi 25.000 de superficie comercial) y con 1.500 plazas de aparcamiento gratuito supuso una inversión de 57 millones de euros.