Del Ejército a la Benemérita: la Guardia Civil se aloja en Vigo para el inicio de la Vuelta a España femenina

Las calles de Vigo viven un trasiego de agentes y militares superior a lo habitual. El martes la ciudad recibía el primer convoy logístico del Ejército de Tierra que comenzó a montar el campamento de As Travesas en el que se alojarán cientos de efectivos hasta la celebración del Día de las Fuerzas Armadas del sábado 30 de mayo. Sin embargo, este sábado se ha visto un nuevo despliegue logístico con la Guardia Civil.

Hasta 45 agentes de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) se alojan en la ciudad este fin de semana. El motivo es el inicio de La Vuelta a España femenina 2026 en la que establecerán un amplio dispositivo de seguridad y protección. La prueba, una de las más importantes del calendario internacional, comenzará en Marín este domingo 3 de mayo y finalizará el próximo sábado en el emblemático alto de L'Angliru, en Asturias. Este sábado se celebrará un acto oficial de presentación a las 18 horas en la Plaza de España de Pontevedra.

Este particular «pelotón» recorrió algunas de las calles principales de la ciudad en la mañana de este sábado como la Avenida de Samil o el barrio de Coia. Su misión durante la prueba deportiva será garantizar la seguridad de las ciclistas, proteger a los equipos y personal de la organización, velar por la seguridad del resto de usuarios y mantener la fluidez del tráfico minimizando el impacto de la prueba en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Hasta 15 los 45 guardias civiles destinados a esta agrupación de Tráfico son mujeres, lo que «el compromiso de la Guardia Civil con la igualdad y la incorporación de la mujer en unidades operativas de alta exigencia», según destacan en un su comunicado. Durante la prueba utilizarán un código de tres banderas de colores para mostrar si los usuarios de la vía deben tener precaución (amarilla); detenerse ante la llegada del pelotón (roja) o pueden reanudar la marcha tras su finalización (verde).

Siete etapas de La Vuelta Femenina

La 12ª edición de la prueba, actualmente bajo el nombre La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es, se desarrollará hasta el próximo sábado 9 de mayo en siete etapas por Galicia, Castilla y León y Asturias con 14.500 metros de desnivel acumulado para completar el recorrido más duro de la historia de la carrera.

En la cuarta edición de la carrera española bajo el nuevo formato, las exigentes cimas asturianas de Les Praeres y el L'Angliru dictarán sentencia en un pelotón formado por 18 equipos -14 de ellos de categoría UCI Women's WorldTour-, de donde saldrá la ciclista que se enfundará el último día el maillot rojo, que en las dos últimas ediciones se adjudicó una Demi Vollering (FDJ-SUEZ) ausente este año.

Tratarán de recoger el testigo de la neerlandesa españolas como la balear Mavi García (UAE Team ADQ), bronce en ruta en el Mundial de Ruanda 2025, o la catalana Paula Blasi (UAE Team ADQ), que este año se convirtió en el primer ciclista español, hombre o mujer, en ganar la Amstel Gold Race.

También aspiran a coronarse otras corredoras como la neerlandesa Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), francesa Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike), la belga Lotte Kopecky (SD Worx) o la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon SRAM).

Después de tres años consecutivos arrancando con una contrarreloj por equipos, La Vuelta lo hará este año con una etapa en línea de 113,9 kilómetros entre las localidades pontevedresas de Marín y Salvaterra de Miño, y en el segundo día el pelotón se trasladará a Ourense, con 109,8 kilómetros entre Lobios y San Cibrao das Viñas.

La provincia de Lugo acogerá la tercera etapa, de 121,2 kilómetros entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla, cuyo final picará hacia arriba. La cuarta, entre Padrón y A Coruña sobre 115,6 kilómetros, acabará con una meta plana en la ciudad herculina. León, será la salida de la quinta etapa, a priori la más sencilla de toda la semana con 119,6 kilómetros sin grandes dificultades orográficas.

Será con la llegada a Asturias cuando La Vuelta entrará en su momento clave. El sexto día, con 106,5 kilómetros entre Gijón y Nava, concluirá en el Alto de Les Praeres, una ascensión que ya ha sido encarada dos veces por La Vuelta masculina; con sus casi cuatro kilómetros a una media del 13% de pendiente y picos del 20%, muchos la definen como 'un mini Angliru'. Precisamente, al día siguiente, el gran final llegará en el propio Angliru. Tras diez presencias en la carrera masculina, esta montaña asturiana se estrenará en el ciclismo femenino. En sus rampas, con máximas del 23% y una media del 9,7% a lo largo de 12,4 kilómetros de agónica ascensión desde Riosa, se definirá la clasificación general de la carrera.

Todas las etapas, excepto la quinta, superarán los 1.800 metros de desnivel positivo, lo que eleva el desnivel total a 14.500 metros repartidos en sus siete etapas, muy por encima de los 10.331 metros registrados en 2025. Con 3.266 metros de desnivel positivo, el recorrido de la etapa final de Pola de Laviana al Alto de l'Angliru se perfila como la primera etapa en la historia de la gran vuelta española con más de 3.000 metros de desnivel.