Programa +Convivencia
La Diputación ayuda a 114 entidades sociales de Vigo y el sur de la provincia con 300.000 euros
El objetivo es «ofrecer oportunidades de ocio que xeran espazos de encontro e convivencia», según destacó el presidente, Luis López
La Diputación de Pontevedra aprobó el listado de entidades admitidas para disfrutar del programa +Convivencia, dotado este año con 300.000 euros, 25.000 euros más que en 2025. Destaca que llega a 114 asociaciones de Vigo y del sur de la provincia.
«O noso obxectivo é estar ao carón das entidades sociais da provincia para ofrecer a toda a nosa veciñanza oportunidades de ocio que xeran espazos de encontro e convivencia», aseguró el presidente de la entidad provincial, Luis López.
Este programa, del que, el año pasado, disfrutaron 15.000 personas de 56 municipios, busca crear espacios de participación e intercambio de experiencias, al tiempo que divulga el patrimonio natural, artístico, etnográfico y cultural de la provincia.
En Vigo, se beneficiarán, entre otras, la Asociación da III Idade Nevox, Asociación As da Bouza, Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Galicia o la Asociación de Vecinos de San Pedro de Sárdoma O Carballo.
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