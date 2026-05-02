El crucero «Spirit of Discovery» llega a Vigo para zarpar al atardecer hacia Santander
El moderno buque trae a casi un millar de pasajeros a bordo
La británica Saga es una renombrada empresa en el Reino Unido especializada en seguros y servicios financieros dirigidos exclusivamente a personas mayores de 50 años, que cuenta con una cartera de clientes de cerca de tres millones de personas.
Pero no solo es eso, sino que también atesora una división de cruceros formada por las naves gemelas Spirit of Adventure y Spirit of Discovery, dos modernas embarcaciones de tipo medio inauguradas hace menos de siete años. La primera de ellas pasó este sábado por Vigo con una expedición cercana a los mil pasajeros y 500 tripulantes que viajan por la costa atlántica en crucero de doce noches desde Portsmouth en el que visitan Lisboa, Oporto, Vigo, Santander, La Rochelle, Brest y Honfleur.
Con 55.900 toneladas brutas y 236 metros de eslora por 31 de manga, el Spirit of Discovery no tiene previsto regresar a Vigo en principio hasta enero de 2027.
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