La Policía Local de Vigo celebra una jornada de puertas abiertas el 24 de mayo

El Concello de Vigo volverá a celebrar el Día de la Policía Local de Vigo. Lo hará el domingo 24 de mayo, festividad de su patrona, Santa María Auxiliadora. Será una jornada de puertas abiertas para ofrecer un punto de encuentro entre los agentes y la sociedad civil de la ciudad, según anunció el alcalde, Abel Caballero.

El regidor concretó que habrá «exhibición de medios y simulaciones operativas», así como «un parque infantil de tráfico». «Y hay una novedad: se incorporarán nuevos vehículos eléctricos infantiles vinilados con la imagen corporativa de la Policía Local», precisó en alcalde.

Añadió que también se ofrecerá «una retrospectiva fotográfica de la Policía Local». «Además, haremos un torneo de fútbol, un torneo de pádel, un campeonato de tiro y una competición de cross training. Por tanto, una jornada de contacto entre la Policía Local y los ciudadanos de Vigo», finalizó.